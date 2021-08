Gerhard Baum geht nicht so ganz

Lampertheim. Bei der Volksbühne Lampertheim beginnt eine neue Ära. Geschäftsführer Gerhard Baum übergab sein Amt an den Spieler Florian Uhlig. Baum war 51 Jahre lang im Vorstand der Volksbühne tätig. Der Stabwechsel wurde jetzt vollzogen, aber bereits bei der Jahreshauptversammlung des Vereins angekündigt. Dort verabschiedete der erste Vorsitzende Frank Griesheimer, der das Amt im Oktober 2020 übernommen hat, auch den langjährigen Geschäftsführer: „Wir danken für seine geleistete Arbeit und dafür, dass er uns weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen wird,“

Außerdem nutzte Griesheimer die Jahreshauptversammlung für einen Rück- und Ausblick zu den Aktivitäten der Volksbühne. Zunächst ließ der Vorsitzende die Spielsaison 2019/2020 mit dem Bühnenwerk war ‚In Moann schbeeld variggd‘ Revue passieren, wo die Volksbühne 17 Mal vor ausverkauftem Haus gespielt hatte. Mit der Teilnahme am Umzug an Fastnachtsdienstag unterstützten die Mimen den Veranstalter, den 1. Carneval-Club Rot-Weiß und die Stadt Lampertheim.

Der aktuelle Vorstand Auf der Jahreshauptversammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Erster Vorsitzender ist Frank Griesheimer, zweite Vorsitzender Michael Tschirner. Zum neuen Geschäftsführer wurde Florian Uhlig gewählt. Erste Beisitzerin ist Ilse Prüssing, zweiter Beisitzer Sven Soldan. Als Schriftführerin fungiert Jula Bischof. Kassenprüferinnen sind Angelika Jenner und Saskia Schollmeier. roi

Danach war allerdings Schluss mit lustig. „Uns erwischte, wie alle anderen Vereine, der Lockdown und unsere Aktivitäten lagen auf Eis“, bedauerte Griesheimer. Bald war klar, dass es in der Saison 2020/2021 keine Theateraufführungen geben wird. Dennoch, gab es für die Volksbühnenmitglieder im November allen Grund zur Freude. Magistratsmitglied Gottlieb Ohl überbrachte ihnen die Nachricht, dass der Volksbühne, mit großem Vorsprung auf die anderen Bewerber, der Kulturpreis der Stadt Lampertheim 2020 verliehen wird. Nach den Vorgängern Heike Ittmann und Joachim Summ ist damit die Volksbühne der erste Verein, der diesen Preis erhielt. Das Preisgeld in Höhe von 2000 Euro gab der Verein im Rahmen einer Spendenaktion weiter.

„Bei der Verleihung des Kulturpreises sprach ich auch das Thema Freilichtbühne an der Domkirche an“, sagte der Vorsitzende. Der Verein sei bereits mit der Pfarrerin der Lukasgemeinde Sabine Sauerwein im Gespräch gewesen, die die Idee begrüßte. „Allerdings war uns schnell klar, dass wir eine solche Freilichtveranstaltung aufgrund des hohen finanziellen Risikos, der Corona-Pandemie, der Wetterabhängigkeit und des hohen technischen Aufwandes nicht alleine stemmen können“, so Griesheimer.

Mit dem Anliegen ging der Vorstand zu Rolf Hecher, dem Leiter des Kulturamtes. „Er war ebenso begeistert“, betonte Griesheimer. Und fügte hinzu: „In einer Weiterentwicklung hätte eine Sommerbühne entstehen können, die bis zu sechs Wochen stehen bleibt und für unterschiedliche Kulturbeiträge genutzt wird.“ Der Eröffnungsabend sollte von der Volksbühne gestaltet werden. Sogar der Titel „De Theadabesuch un oannare koarze Ebbisode“ war bereits gefunden. „Nach langem Hin und Her innerhalb der Stadt Lampertheim wurde allerdings aus diesem, wie ich finde wunderbaren Vorschlag, nichts mehr, obwohl bei uns schon die Proben liefen“, zog Griesheimer ein bitteres Resümee. Die Absage sei damit begründet worden, dass die Stadt die Vorbereitungszeit unterschätzt habe und die technischen Voraussetzungen nicht gewährleisten könne. Statt an der Domkirche sei nun eine Bühne in den Stadtpark verlegt worden. Die Volksbühnler seien gebeten wurden, den Theaterabend abzusagen. „Dies bedauerten wir sehr. Ein Event fand nun als reine Musikveranstaltung im Stadtpark statt. Es ist verwunderlich, dass alle technischen und baulichen Voraussetzungen, die angeblich nicht machbar waren und weswegen unser Auftritt scheiterte, nun doch bereit standen“, ärgerte sich Frank Griesheimer.

Eine sehr gelungene Idee habe hingegen das Kulturamt mit seiner in der Coronakrise gegründeten Veranstaltungsreihe „thirty minutes for culture – oder wie mea sa däden – 30 Minudde fa die Kuldua“. In dieser Reihe nahm der Mundartverein im März teil. Griesheimer fasst zusammen: „Für dieses Engagement lobte die Stadt 1000 Euro aus.. Da wir durch Corona keine Mehrkosten und Zusatzaufwendungen hatten, haben wir diesen Betrag vollumfänglich gespendet, der den Lampertheimer Chören zugutekam.“ Im Juni erhielt die Volksbühne zudem von der Stadt eine Förderung von 200 Euro für die Kategorie Kultur im Rahmen der Vereinsförderung.

Die Pandemie machte dem Verein 2020 und 2021 auch bei der Ehrung langjährigen Mitglieder einen Strich durch die Rechnung. In diesem Jahr sind 52 Mitglieder zu ehren. Die Auszeichnung der Mitglieder soll am Freitag, 20. August, in der Notkirche erfolgen. Seit Anfang August wird „hoffnungsfroh“ für ein neues Stück geprobt. Dieses soll wie gewohnt von November bis Januar gezeigt werden. „Ob, und wie wir spielen können, das hängt sowohl von der Kirche als Eigentümer unserer Spielstätte als auch von den Bedingungen des Landes Hessen und des Bundes ab“, erklärte Griesheimer.