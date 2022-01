Gerangel am Bahnhof

Lampertheim. Die Polizei sucht nach einem Vorfall, bei dem ein 44 Jahre alter Mann festgenommen wurde, nach Zeugen. Laut Polizei kam es am Samstag, 22. Januar, kurz vor 19 Uhr am Bahnhof zu einer Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen soll der stark alkoholisierte 44-Jährige einen Anwesenden rassistisch beleidigt haben. Als ein 18-Jähriger eingriff, wurde er von dem Lampertheimer unter anderem mit einem Kubotan attackiert. Laut Hinweisen versuchte der Tatverdächtige anschließend, ihn sowie einen weiteren 17 Jahre alten Zeugen auf die Gleise zu stoßen. Nur durch Gegenwehr ließ er von seinem Vorhaben ab, zog jedoch ein Messer und folgte den beiden jungen Männern. Aufgrund seiner psychischen Verfassung brachten ihn die Einsatzkräfte in eine psychiatrische Fachklinik. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Zeugen werden gebeten, sich unter der 06206/94400 zu melden. red

