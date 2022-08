Georg Hylla freut sich über Glückwünsche zum 90. Geburtstag

Lampertheim. In Vertretung des Lampertheimer Bürgermeisters Gottfried Störmer überreichte Stadtrat Gottlieb Ohl an den Jubilar Georg Hylla zum 90. Geburtstag je eine Glückwunschurkunde des Hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein, des Landrates Christian Engelhardt und von Bürgermeister Gottfried Störmer. Hylla wurde in Oppeln, Oberschlesien, geboren. Mit vier Jahren folgte die Flucht nach Österreich, von dort ging es in die amerikanische Zone über Usingen nach Lampertheim, wo er als gelernter Elektriker dann auch viele Jahre im Altenwohnheim Maria Verkündigung als Hausmeister arbeitete. Hier verbringt der rüstige Jubilar, Vater von drei Kindern, zwei Enkeln und vier Urenkeln nun seinen Lebensabend und feierte im Kreise seiner Familie seinen runden 90. Geburtstag. red (Bild: Alten- und Pflegeheim)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Störmer Wer folgt auf Peter Liepolt? Mehr erfahren