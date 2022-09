Genug der Hakeleien

Es ist ein Drama. Dass Verwaltungsmühlen langsam mahlen, ist hinlänglich bekannt. Umso ärgerlicher, wenn Vorhaben verschleppt werden, weil sich die zuständigen Stellen nicht einigen können. Das führt dazu, dass Projekte wie der Erweiterungsbau für die Schillerschule und die Neuaufstellung im Schulzentrum-West sich immer weiter verzögern. Schon seit Jahren steht die Notwendigkeit dieser Maßnahmen fest, doch es dauert einfach Ewigkeiten, bis die nötigen Entscheidungen getroffen, Verträge geschlossen werden. Dass die Planungen dann auch noch einmal gefühlte Ewigkeiten in Anspruch nehmen, ist ebenfalls nichts Neues.

Das ist zwar nicht nur bei Projekten im Bildungswesen der Fall, sondern genauso bei Verkehrs- oder anderen Infrastrukturmaßnahmen. Doch es ist ärgerlich. Weil Politiker immer betonen, wie wichtig ihnen die Kinder und Jugendlichen sind. Leider fehlen diesen hehren Worten oft genug die Taten. Das hat sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt, als jungen Menschen viel zugemutet wurde. Und es zeigt sich immer wieder in dem baulichen Zustand und der Ausstattung unserer Schulen. Die ist landauf, landab unzureichend – und das, obwohl Kinder und Jugendliche heutzutage immer mehr Zeit ihres jungen Lebens in den Bildungseinrichtungen verbringen.

Da ist es umso wichtiger, hier Lern- und Lebensorte zu schaffen, die ihnen die Möglichkeit geben, gut zu lernen, sich zu einem sozialen Wesen zu entwickeln und ihre Talente zu entdecken, um nach der Schullaufbahn ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Das muss in unser aller Interesse sein und deswegen ist es wichtig, bei diesen Themen auf die Tube zu drücken. Natürlich soll nicht unüberlegt gehandelt werden – schon gar nicht in schwierigen Zeiten wie den aktuellen – doch auch jetzt muss es vorangehen. Hakeleien in Politik und Verwaltung sind im Interesse der Schüler, Lehrer und Familien zu unterlassen.