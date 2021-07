Gemüse hat es unter Folie gern warm

Lampertheim. „Auberginen sind ideal für die vegetarische Küche, sie können auf vielfältige Weise zubereitet werden“, erzählt Landfrau Gosia Schmidt im Gespräch mit dieser Redaktion. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael baut Gosia Schmidt in diesem Jahr zum ersten Mal diese Sonderkultur in Lampertheim an.

Da Auberginen wärmeliebende Pflanzen sind, gedeihen sie in den Folienzelten des Betriebs prächtig. Unter dem schützenden Dach können die Früchte gut ausreifen. Die benötigte Wassermenge erhalten die Pflanzen laut Schmidt durch eine Tropfbewässerung. Das Bewässerungssystem verläuft am Boden und so kann das Wasser die Wurzeln erreichen. Mit dieser Methode lasse sich gut Wasser sparen, erklärt Schmidt.

Die einjährigen krautigen Pflanzen klettern an Rankhilfen aus Schnüren empor. Die von Schmidts angebaute Sorte bringt tropfenförmige Früchte hervor, die eine glänzende violette Schale besitzen. Das sieht ansprechend aus und verbreitet mediterranes Flair. „Wir haben Ende April gepflanzt und ernten seit Juni“, sagt Gosia Schmidt und erklärt: „Auberginen sind Nachtschattengewächse und müssen wie Tomatenpflanzen ausgegeizt werden. Das heißt, die Seitentriebe werden regelmäßig entfernt.“ Sie zeigt auch auf die hübschen Blüten, bei denen meistens eine Selbstbefruchtung stattfindet.

Bei der Ernte werden die Früchte am Stielansatz abgeschnitten. So können sie im Gemüsefach des Kühlschrankes mindestens eine Woche aufbewahrt werden. Unreif seien Auberginen ungenießbar, darum solle man die Früchte nur gebraten, gegrillt, gekocht oder überbacken essen. Die Exemplare, die nicht makellos sind, verwendet die Familie in der eigenen Küche. Vor allem gegrillt, kommt das Gemüse im Hause Schmidt gut an. „In dieser Form isst sogar unser Sohn Julian die Früchte“, verrät Schmidt.

Goldbraun grillen

Die aufgeschnittenen Auberginen salzt die Landfrau ein, lässt sie etwas Wasser ziehen und tupft die Stücke mit einem Küchentuch trocken. „So vorbereitet nehmen sie später beim Braten in Olivenöl nicht viel Fett auf“, erläutert Schmidt. Vor dem Grillen vermischt sie Öl und Knoblauch und pinselt die Schnittflächen und die Haut der Auberginen mit der Marinade ein. Dann wird das Grillgut noch beliebig gewürzt und mit der Schnittfläche nach unten auf den heißen Rost gelegt und gegrillt, bis es goldbraun ist. „Gegrillte Auberginen schmecken lecker zu Fisch oder Fleisch“, meint die Landwirtin.