Gemischte U15-Junioren krönen Saison

Hofheim. Der TC Hofheim hat den letzten Spieltag der sich zu Ende neigenden Saison absolviert. Für eines der herausragenden Ergebnisse sorgte die gemischte U15-Juniorenmannschaft, die sich im Kreisliga-A-Spitzenspiel gegen den Tabellenführer BR Erbach fast sensationell mit 5:1 durchsetzte und den Odenwäldern bei Punktgleichheit ihren fast schon sicheren Meistertitel entriss. „Die kontinuierliche Aufbauarbeit in der Jugendabteilung macht sich bezahlt“, freute sich Gerhard Gugumus, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des TCH, über den Erfolg der Jugendlichen, an dem Felix Schramm (6:1/6:0), Tom Schneider (0:6/1:6), Ben Deters (6:1/6:1), Leni Vranjkovic (6:1/6:2) sowie im Doppel Nils Schade/Katharina Geyer (6:1/6:1) und Schramm/Mika Lameli (6:1/6:1) beteiligt waren.

Als Rückschlag wertete Gugumus dagegen den Abstieg der im Aufbau befindlichen Herrenmannschaft in die Kreisliga. Ansonsten verlief die Runde für alle weiteren Mannschaften weitestgehend erfolgreich.

Die Damen 30 mussten zu ihrem letzten Saisonspiel mit nur drei Spielerinnen zur MSG Fürth/Aschbach reisen, standen allerdings schon vor der ersten Saisonniederlage (2:4) als Meister fest. Christina Borowski (6:0/6:1) sowie das Doppel Borowski/Gugumus (6:1/6:0) punkteten für den personell so gebeutelten Meister. In den Einzeln setze es für die Aushilfen der Damen 40 Hannelore Gugumus (1:6/2:6) und Nicole Beyer (1:6/0:6) klare Niederlagen, zwei Partien gingen kampflos an die Odenwälderinnen.

Die Herren 50 beendeten die Saison mit einem ungefährdeten 8:1-Heimsieg über den TC Gräfenhausen. Die Mannschaft konnte erneut mit einer starken geschlossenen Leistung aufwarten. Der Lohn für die erfolgreiche Saison war der nicht erwartete dritte Tabellenplatz bei 10:4 Zählern in der Bezirksoberliga. „Nicht zuletzt ein Verdienst von Marek Büttel und Sascha Riedmaier, die der Mannschaft bei Personalengpässen geholfen haben“, freute sich Gugumus über die Unterstützung der beiden. Gegen Gräfenhausen spielten für Hofheim Heiko Schade (6:3/7:5), Christian Hahl (6:1/6:1), Hans-Jürgen Hechler (6:2/6:1), Rainer Niederhöfer (3:6/1:6), Jürgen Gugumus (7:6/6:1), Eric Nold (6:3/6:4) und die Doppel Hechler/Niederhöfer (6:3/1:6/10:6), Hahl/Gerhard Gugumus (3:6/6:0/10:6), Jürgen Gugumus/Nold (6:4/6:4).

Die zweite Herrenmannschaft gewann zum Saisonabschluss beim TC Bürstadt mit 4:2 und sicherte sich mit 7:7-Punkten den vierten Platz in der Kreisliga A. 3:1 lautete der Vorsprung nach den Einzeln, den Tim Schneider (6:4/6:0), Nicolas Graf (6:4/6:1) und Eric Diesner (6:4/6:2) herausspielten. An Nummer eins patzte David Janusz (1:6/2:6). Schneider/Diesner (6:1/6:1) stellten die Weichen auf Sieg und kompensierten das 3:6/5:7 von Janusz/Graf.

Einen erfolgreichen Abschluss legte auch die U18 der Junioren hin. Das Team siegte in Zwingenberg mit 6:0. 8:4 Punkte aus sechs Begegnungen bedeuten am Ende den vierten Tabellenplatz für Nils Schade (6:2/6:2), Felix Schramm (2:6/6:4/10:5), Tim Schneider (6:1/5:7/10:6), Nicolas Graf (6:0/6:0), Schade/Graf (6:3/6:0) und Schramm/Schneider (6:0/6:0).

Für die gemischte U12 reichte es in der Saison nicht zu einem Erfolgserlebnis. 1:11-Punkte bedeuten den letzten Tabellenplatz. Bei der MSG Rimbach/Fürth/Grasellenbach traten die in dieser Altersklasse mit Bobstadt kooperierenden Hofheimer erst gar nicht mehr an. fh