Gemischte Gefühle zum Ende

Hüttenfeld. Mit dem letzten Rundenwettkampftag der Sportschützen ist die Saison 2021/2022 nun beendet und die Platzierungen stehen fest. Für die Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld endet die Runde mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Luftgewehrmannschaft konnte den drohenden Abstieg von der Bezirksklasse Bergstraße in die Bezirksklasse 2 in ihrem letzten Wettkampf gegen die PSG Zwingenberg trotz guter Mannschaftsleistung nicht mehr abwenden. Da half es auch nicht, dass Katharina Wallisch mit hervorragenden 387 Ringen beste Schützin der Begegnung wurde. Zu groß war der Abstand zu Mannschaftskollege Cornelius Schürer, der in dieser Saison zwar sehr konstant schoss, aber mit 365 Ringen nicht an seine Leistung der vergangenen Jahre anknüpfen konnte. Helmut Günther, der kurzfristig für Trinity Eckhardt einsprang, schoss mit 359 Ringen persönliche Saisonbestleistung. Vollkommen außer Tritt war Nachwuchsschützin Timea Schneider, die mit 331 Ringen weit unter ihren Möglichkeiten blieb.

Hüttenfelds Gewehrschützen Timea Schneider, Cornelius Schürer, Katharina Wallisch, Lyon Mayer und Zoe Rendl (v. l.) bei ihrem letzten Saisonwettkampf. © Miriam günther

Die Ergebnisse der PSG-Schützen fielen deutlich stärker und homogener aus: Daniel Gunkel erzielte als Mannschaftsbester 380 Ringe. Uwe Gunkel traf 371 Ringe, Klaus Marquardt 369 Ringe und Christian Aufleger 364 Ringe. Dadurch sicherten sie sich mit 1484:1442-Ringen einen klaren Sieg. Als Ersatzschütze der PSG schoss Bernd Beyer 337 Ringe. Für das Hüttenfelder Team schossen die beiden Schüler Lyon Mayer 150 Ringe und Zoe Rendl 147 Ringe. Als Schüler absolvieren beide nur ein 20-Schuss-Programm und können daher maximal 200 Ringe erreichen. Aber ähnlich wie bei Timea Schneider wollte es an diesem Abend auch bei den beiden jüngsten Schützen der SGH nicht so recht laufen. Beide blieben etwa 20 Ringe unter ihren gewohnten Trainingsleistungen. Nach dieser Niederlage in ihrem letzten Saisonwettkampf steht damit der Abstieg fest. Mannschaftsführer Cornelius Schürer schwor sein Team aber sogleich darauf ein, in der nächsten Saison um den erneuten Aufstieg zu kämpfen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Gegensatz zu den Gewehrschützen konnte das Hüttenfelder Luftpistolenteam um Mannschaftsführer Freddy Ehret mit zwei glücklichen Siegen in den letzten Rundenwettkämpfen den Klassenerhalt gerade noch so sichern. Mit einem 4:1-Sieg gegen den Tabellenführer, den SV Beerfurth, machten die Hüttenfelder auf dem eigenen Stand das Fass zu und waren so nicht mehr vom Ergebnis der Begegnung des Tabellenletzten aus Rohrbach mit dem zweitplatzierten SV Mossau abhängig. Mannschaftsbester für die SGH wurde erneut Daniel Wallisch, der seinen Gegner Christian Heckmann mit 367:354-Ringen übertrumpfte. Auch Helmut Günther, der auf Platz zwei der Setzliste gegen den Rohrbacher Hartmut Friedrich antrat, besiegte diesen mit persönlicher Bestleistung von 358:349-Ringen. Haarscharf ging es im dritten Wettkampfpaar aus: Christian Lais hatte gegenüber Thomas Heckmann bei 350:349 nur einen Ring mehr, was allerdings für den dritten Punkt und damit bereits zum Sieg reichte. Einzig Freddy Ehret musste gegen Carsten Vetter mit 342:355 seinen Einzelpunkt in den Odenwald abgeben. Mit 1417:1407 Ringen im Mannschaftsergebnis blieb dann auch der Mannschaftspunkt bei den Hüttenfeldern, so dass mit 4:1-Zählern ein klarer Sieg errungen wurde. Als Ersatzschützen für Hüttenfeld schossen Walter Dörr 322 Ringe und Markus Mayer, seinem Mannschaftskollegen dicht auf den Fersen, 318 Ringe. Johannes Delp erzielte als Ersatzschütze für den SV Beerfurth 349 Ringe.

Die Rundenwettkampfsaison endet damit für die Hüttenfelder Schützen mit Licht und Schatten: Während sich die Luftpistolenschützen darüber freuen können, dass sie auch weiterhin in der Bezirksliga antreten werden, müssen die Luftgewehrschützen die nächste Saison in der Bezirksklasse Bergstraße 2 starten.

Weiter geht es allerdings für die Aktiven bereits Anfang März mit den Bezirksmeisterschaften. Die Hüttenfeler Schüler sowie Jugend- und Juniorenschützinnen treten dafür auf dem Stand des SV Hubertus Trösel an, während die Luftpistolenschützen am selben Tag ihre Bezirksmeisterschaft beim SV Rai-Breitenbach austragen. Einen Tag später kommen dann die Gewehrschützen ebenfalls in Rai-Breitenbach zum Zug.