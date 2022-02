Mannheimer Morgen Plus-Artikel Medizin - Wiedereröffnung am 28. Februar in den ehemaligen Räumen der Sparkasse Worms-Alzey-Ried geplant / Bekenntnis der Ärzte zum Standort Gemeinschaftspraxis in Hofheim zieht um

Sonja Kern (vorne) und Anette Eckert an der Anmeldung der neuen Praxis. © FH