Lampertheim. In der letzten Sitzung des Sozialausschusses der zu Ende gehenden Wahlperiode am Donnerstagabend in der Hans-Pfeiffer-Halle haben die Vorsitzenden des Behindertenbeirats und des Seniorenbeirats berichtet, wie sich ihre Gremien im vergangenen Jahr engagiert haben und wo sie nach wie vor Handlungsbedarf sehen.

„Neue Gesichter, neues Logo, neues Design“, mit diesen Worten bewarb Ute Striebinger, Vorsitzende des Seniorenbeirats, den neuen Flyer, den die Interessenvertretung der älteren Mitbürger im vergangenen Jahr neu herausgebracht hat. Auch wenn manche und manches neu seien, bleibe der satzungsgemäße Anspruch aber erhalten: „Unverändert wollen wir unsere darin festgeschriebenen Aufgaben wahrnehmen und die Interessen der Senioren in Lampertheim weiterhin vertreten“, machte Striebinger deutlich. Es gehe um nichts weniger als die gesellschaftliche Teilhabe der Senioren am Leben in der Stadt.

Striebinger listete auf, in welchen Bereichen sich die Mitglieder des Seniorenbeirats politisch engagieren: So wirken sie im Fahrgastbeirat und im Präventionsrat mit. Außerdem nehmen sie an der Armuts- und Sozialkonferenz teil und sind Mitglied in der Lokalen Partnerschaft (LoPa), die den Stadtumbauprozess begleitet. Der Lampertheimer Seniorenbeirat arbeitet zudem nach Striebingers Aussagen gut mit dem Kreisseniorenbeirat zusammen und hat im vergangenen Jahr wegen Corona meist virtuell an verschiedenen Aus- und Fortbildungen sowie Tagungen teilgenommen.

Wegen der Pandemie konnten im vergangenen Jahr viele Veranstaltungen in der Seniorenbegegnungsstätte gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. An den beiden Terminen, an denen das Männerfrühstück stattgefunden habe, sei es sehr gut angenommen worden, berichtete Striebinger. Es soll auf jeden Fall fortgesetzt werden. Die beliebten und stets ausgebuchten PC-Kurse konnten zeitweise mit geringerer Teilnehmerzahl als üblich stattfinden. „Da besteht ein großer Bedarf. Viele Senioren fühlen sich zunehmend ausgeschlossen, wenn sie nicht mit den digitalen Medien umgehen können“, sagte Striebinger. Deswegen solle auch dieses Angebot ebenso wie das Boulespielen im Stadtpark sobald als möglich wieder aufgenommen werden.

Striebinger wies darauf hin, dass der Seniorenwegweiser überarbeitet wurde. Allerdings sei er momentan nur online verfügbar. Gedruckt werden soll er erst, wenn abzusehen ist, dass sich wichtige Informationen wie beispielsweise Sprechzeiten pandemiebedingt nicht ändern. In diesem Jahr möchte der Beirat auch wieder einen Lampertheimer Seniorentag organisieren. Ob und wann er stattfinden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch ungewiss. Eine zweite größere Veranstaltung plant der Seniorenbeirat gemeinsam mit dem Behindertenbeirat und dem Jugendbeirat. Es soll ein „Fest der Beiräte“ geben, an dem die Generationen sowie Menschen mit und ohne Einschränkungen gemeinsam feiern wollen.

Mehr als 7000 Behinderte

Für den Behindertenbeirat stellte dessen Vorsitzende Petra Brandt den Jahresbericht vor. Das zwölfköpfige Gremium vertritt die Interessen von mehr als 7000 Lampertheimern, die als schwerbehindert gelten, und aller, die darüber hinaus mobilitätseingeschränkt sind.

Ihnen möglichst viele Hindernisse aus dem Weg zu räumen und das Leben zu erleichtern, ist ein Ziel des Behindertenbeirats. Deswegen stehen Themen wie Barrierefreiheit in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und leichte Sprache zum Beispiel bei Schreiben der Verwaltung oder auf der städtischen Homepage ganz oben auf der Agenda. Wie die Mitglieder der Seniorenbeirats bringen die Vertreter des Behindertenbeirats die Sichtweise von Behinderten, ihre Wünsche und Sorgen in verschiedenen Gremien ein: zum Beispiel im Fahrgastbeirat und im Präventionsrat, in der Armuts- und Sozialkonferenz sowie in der Lokalen Partnerschaft (LoPa). Oft überschneiden sich die Interessen beider Beiräte, weshalb sie gut zusammenarbeiteten, wie beide Vorsitzende betonten.

Im vergangenen Jahr konnten pandemiebedingt die regelmäßigen Sprechstunden des Behindertenbeirats im Haus am Römer nicht stattfinden. Stattdessen habe es viele telefonische Beratungen gegeben, so Brandt. Viele Informationen würden auch über die eigene Homepage und via Facebook weitergegeben.

Eine ernüchternde Bilanz zog Brandt bei den vielen Projekten, die der Beirat in den vergangenen Jahren angestoßen hat, die aber noch längst nicht umgesetzt sind. So gehe es in Sachen Barrierenabbau bei den Bushaltestellen und bei der Ausweisung und Markierung von Behindertenparkplätzen nur schleppend voran. Die vielen Falsch- und Gehwegparker, an deren Fahrzeugen Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder auch Kinderwagen kaum vorbeikommen, sind ein weiteres Ärgernis, dem der Beirat auch in diesem Jahr mit Aktionen entgegentreten will.

Immerhin soll die öffentliche Toilette, die auf Drängen des Beirats am Dom gebaut werden soll, dieses Jahr endlich errichtet werden. „Die behördlichen Genehmigungen liegen jetzt alle vor, sie sollte im Sommer stehen“, sagte Bürgermeister Gottfried Störmer zu.