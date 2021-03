Hofheim/Bobstadt. Über das anstehende Osterfest bietet die Pfarrgruppe St. Michael Hofheim und St. Josef Bobstadt weitgehend gemeinsame Gottesdienste an. Die Liturgiefeier vom Leiden und Sterben Christi findet an Karfreitag, 2. April, 15 Uhr, für Hofheim und Bobstadt gemeinsam in Bobstadt statt, verbunden mit der Austeilung der Heiligen Kommunion. Dabei sind die Gläubigen eingeladen, eine Blume mitzubringen, die bei der Kreuzverehrung abgelegt wird.

Segnung der Ostereier

Für die beiden Pfarreien gemeinsam werden auch das Hochamt am Ostersonntag, 4. April, 10 Uhr, in der Hofheimer Balthasar-Neumann-Kirche mit Segnung der Ostereier und der mitgebrachten Speisen sowie das feierliche Hochamt am Ostermontag, 4. April, 10.45 Uhr, in Bobstadt angeboten. Dazwischen liegt am Karsamstag, 3. April, 16 Uhr, die Speisesegnung in der Hofheimer Balthasar-Neumann-Kirche sowie am Abend um 21 Uhr in Bobstadt die Feier der Osternacht mit Segnung der Ostereier und der mitgebrachten Speisen.

Beide Pfarrkirchen sind über die Osterfeiertage geöffnet, in Hofheim wie gewohnt von 10 bis 17 Uhr, Bobstadt von 10 bis 18 Uhr. fh