Gemeinsam Volkslieder singen

Lampertheim. Es ist wieder soweit: Die Musikgruppe wird am Samstag, 6. Mai, aufspielen. Akkordeonspieler, Geiger und Gitarrenspieler laden gemeinsam zur Veranstaltungsreihe „Volksliedersingen für Jedermann“ ein. Die Musiker und „cultur communal“ möchten nicht nur Senioren, sondern insbesondere Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, alte Lieder zu erlernen und zu singen oder einfach beim Zuhören und Schunkeln schöne Stunden zu verbringen. Die Geigerin Doris Busch, Gunther Eisenbeis an der Mundharmonika sowie die Gitarrenspieler Annelie Bohn und Stan Svoboda werden an diesem Nachmittag neben sehr bekannten auch weniger bekannte Lieder zum Besten geben.

Das Mitmachkonzert findet im Saal des Alten Rathauses, Römerstraße 104, im Erdgeschoss statt. Liederbücher sind vorhanden und können für vier Euro auch erworben werden.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, das Ende ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Der Eintritt ist frei. Getränke können mitgebracht werden. Die Verantwortlichen freuen sich auf regen Besuch. red