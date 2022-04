Gemeinsam Menschen aus der Ukraine helfen

Hofheim. An zwei Donnerstagen hatte das Familienzentrum St. Michael bislang Familien aus der Ukraine willkommen geheißen, um sich in den neuen Räumlichkeiten zu treffen und auszutauschen. Dies nahm nun die Familienzentrumsleiterin Heike Kissel-Eltrop zum Anlass, die ihr bekannten Akteure in Hofheim entsprechend zusammenzuführen, um künftige Maßnahmen, Angebote und Aktionen besser abzustimmen.

Der Gemeinschaftsgedanke soll in den Vordergrund rücken. Das Familienzentrum will für die Gastfamilien und die Geflüchteten ein zentraler Ort des Treffens sein. Die Resonanz des Netzwerktreffens im Familienzentrum war enorm und spiegelt die große Hilfsbereitschaft in Hofheim wieder. „Unser Ziel ist es, diese Hilfsbereitschaft nachhaltig zu vernetzen“, so Kissel-Eltrop bei ihrer Begrüßung. Im Familienzentrum selbst gibt es bereits donnerstags von 15 bis 17 Uhr ein von Michaela Zinke betreutes Drop-In für ukrainische Familien. Um die Sprachförderung kümmert sich Annya Becker. Im Hofheimer Canisiushaus wiederum eröffnet die Bobstädterin Annette Rettig am Donnerstag die Kleiderkammer „Zweitglück“, die „auf ganz kurzem Weg entstanden ist“. Helfen will auch der Förderverein des Familienzentrums, dessen beide Vorsitzenden Irina Tiefenbach und Jessica Edelmann beim Vernetzungstreffen spontan die Kosten für die Anschaffung einer Ruhebank auf dem hiesigen Friedhof zusagten. Dort soll, wie wiederum Matthias Luz von der Liebenzeller Gemeinde bestätigte, nahe der Kriegsgräber ein Gedenkort mit Gedenkstein und Holzkreuz für einen bei einem Raketenangriff getöteten Angehörigen von in Hofheim untergebrachten Flüchtlingen errichtet werden.

„Auch wir wollen helfen“, so die beiden Vertreterinnen des Fördervereins, die auf eine Benefizaktion hinwiesen: Von Kindern gemalte Bilder werden im Familienzentrum verkauft. Mit dem Erlös soll ukrainischen Familien etwas Gutes getan werden. Pastor Matthias Luz zeigte sich nicht nur dankbar für diese Hilfe, sondern auch für die enorme Unterstützung aus dem Ort bei der Unterbringung von sieben Geflüchteten in den Räumlichkeiten der Liebenzeller Gemeinde.

Der Pastor kündigte außerdem einen Hofflohmarkt am Sonntag, 1. Mai, an, bei dem die Liebenzeller Gemeinde Haus und Gelände öffnet und Teilnehmern die Möglichkeit bietet, einen Stand aufzubauen. Die ukrainischen Gäste wiederum werden mit Leidenschaft kochen, versprach Luz.

Im Beisein von Susanne Straub, der neuen Geschäftsträgerin des Familienzentrums, würdigte die Familienzentrumskoordinatorin Petra Gahabka die in kürzester Zeit auf den Weg gebrachten Angebote und das ständig anwachsende Netzwerk. Und Heike Kissel-Eltrop spricht von einer großen Energie, die in den Treffen mit den Geflüchteten spürbar sei: „Trotz Krieg und Trauer wurde auch gelacht“.

„Wir müssen alle unseren Beitrag leisten“, steht auch Ortsvorsteher Alexander Scholl hinter der angestrebten Vernetzung in dieser herausfordernden Situation mit einem Angriffskrieg „vor der Haustür“. Scholl sprach von mehr als 30 Geflüchteten, die bislang in Hofheim untergebracht sind, und zeigte sich ebenso beeindruckt von der Hilfsbereitschaft im größten Lampertheimer Stadtteil. Einen in einer Tragetasche befindlichen Willkommensgruß hat die Pfarrgemeinde-Koordinatorin Katrin Scholl zusammengestellt. fh