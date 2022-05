Gemeinsam im Wasser beweisen

Lampertheim. Schwimmkurse für Kinder waren während der Corona-Pandemie kaum zu organisieren. Daher sind sie nun heiß begehrt. Ivone Glaschke von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sagt, es stehen aktuell allein in der Region 170 Kinder auf Wartelisten für die Schwimmabzeichen Seepferdchen und Bronze. „Für dieses Jahr sind wir als DLRG schon ausgebucht“, sagt die Schwimmtrainerin.

In diesem Jahr habe der Lampertheimer Ortsverband schon acht Kurse angeboten, drei weitere sollen folgen. Doch auch wenn die regulären Kurse ausgebucht sind, die DLRG bietet am Samstag, 22. Mai, in Lampertheim noch einen Schwimmabzeichen-Tag an. Dabei können die Mädchen und Jungen zeigen, wie es um ihr Durchhaltevermögen im Wasser bestellt ist. Ziel sei es, so viele Prüfungen wie möglich abzunehmen – vom Seepferdchen bis hin zum Deutschen Schwimmabzeichen Gold. Auf diese Weise wolle man in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr einen Beitrag zur „Schwimmfähigkeit“ leisten und die Teilnehmer fit für die Sommersaison 2022 machen, so die Trainerin.

„Was, wenn ich nicht mehr kann?“

Kinder können in Lampertheim Schwimmabzeichen ablegen. © S. Weik

Doch gehe es nicht darum, im Hallenbad der Biedensand Bäder die Einheiten für die Schwimmabzeichen durchzupeitschen. „Wir möchten diesen Nachmittag auch nutzen, um allen Kindern und Jugendlichen mit Rat, Tipps und Tricks zur Seite zu stehen“, sagt Glaschke. Etwa, wie man richtig in die Tiefe eines Gewässers eintauchen kann oder welche Technik es braucht, um geschmeidig ins kühle Nass zu springen. „Außerdem zeigen wir, was zu tun ist, wenn ein Schwimmer erschöpft ist und sich kaum noch über Wasser halten kann“, sagt die Schwimmlehrerin.

Wie sie betont, gibt ein Schwimmabzeichen nicht nur den Kindern und Jugendlichen Sicherheit. „Auch Eltern können sich daran orientieren und einschätzen, was sie dem Nachwuchs zutrauen dürfen.“ Während ein „Seepferdchen“ keinesfalls als Beleg für sicheres Schwimmen ist, sehe es bei anderen Abzeichen anders aus.

Nicht mehr selbstverständlich

„Erst mit den Schwimmabzeichen Bronze, Silber und Gold weist du nach, dass du sicher schwimmen kannst – dabei ist es egal, ob du erwachsen oder ein Kind bist“, heißt es von der DLRG. Wer bisher nur das Seepferdchen erworben hat, müsse intensiv beim Schwimmen beaufsichtigt werden.

Sie sagt, es sei heute nicht mehr selbstverständlich, dass Kinder sicher schwimmen könnten. Das liege nicht nur an der Pandemie. Schon vor Corona hätten viele Kinder kein Schwimmabzeichen mehr erworben. Wer vorab schon ein wenig geübt hat, kann das nun am kommenden Samstag in den Biedensand Bädern nachholen. wol