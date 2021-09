Gemeinsam durchs Leben seit 65 Jahren

Rosengarten. Eiserne Hochzeit, die feiern Paare nach 65 Ehejahren. Das Jubiläum zeigt auch, dass die Verbindung stabil und beständig war – fest wie Eisen eben. Das gilt auch für Hildegard und Fred Persson, die bei guter Gesundheit in der RWE-Siedlung in Rosengarten leben.

Ehefrau Hildegard (87) ist in Mannheim-Rheinau aufgewachsen und lernte nach der Volksschule kaufmännische Angestellte. Ihr Ehemann Fred ist in Köln geboren, 1938 zog seine Familie aus beruflichen Gründen in Hildegards Nachbarschaft. 1956 haben sie geheiratet, drei Kinder vervollständigten das Eheglück. 1957 kam Tochter Jeanette zur Welt, Tochter Maria folgte 1961, Sohn Heiko 1970. Mittlerweile vervollständigen drei Enkel und zwei Urenkel die Familie. Mit drei Kindern war für Hildegard an Erwerbsarbeit nicht mehr zu denken, die Familie forderte ihre ganze Kraft. Der Jubilar berichtet, dass es für ihn nach Kriegsende schwierig gewesen sei, eine Lehrstelle zu bekommen, weil Kriegsheimkehrer bevorzugt wurden. Bei der Firma Sunlicht lernte er Elektriker und bildete sich bei RWE weiter zum Nachrichtentechniker.

1972 zog die Familie in die RWE-Siedlung. Als die Häuser 2001 zum Kauf angeboten wurden, nutzte das Ehepaar die Gelegenheit, um zu Eigentum zu kommen. „Wir sind mit unserem Leben sehr zufrieden“, erzählen beide. Zu ihren gemeinsamen Hobbys gehörten Reisen in die Welt, alleine neunmal waren die Perssons in den USA. Auch Afrika war ein Ziel, und für Wochenendtrips stand ein Wohnwagen bereit. Außerdem baute Fred Persson Modelle von Schiffen, und auch der Bau einer Wersi-Orgel war für ihn kein Problem. Stadtrat Bernhard Hossner überbrachte im Namen der Stadt die Gratulationswünsche und einen Präsentkorb sowie die Urkunden von Stadt, Kreis und Land. sto