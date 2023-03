Gemeinsam aktiv

Hofheim. Jahresberichte aus den unterschiedlichen Abteilungen prägten neben dem Rück- und Ausblick von TVH-Chef Markus Reis die Jahreshauptversammlung des Turnvereins. Bei der von Ingrid Bamberg geleiteten Turnabteilung stand im vergangenen Jahr eindeutig die Ausrichtung des Kinderturnfestes und Bergsträßer Turnfestes im Mittelpunkt.

Als immens hoch bezeichnete Bamberg die Nachfrage nach den Übungsstunden der Turnabteilung. Mit Unterstützung der Sportjugend Kreis Bergstraße durch ein umfangreiches Spielangebot wurde die traditionell von Regina Jebril moderierte Turnschau durchgeführt. Verschiedene Gastgruppen bereicherten das abwechslungsreiche Programm mit ihren Shows. Auch die „umgekrempelte“ Gestaltung der Weihnachtsfeier mit einem Bewegungsangebot für die Kinder in der Sporthalle kam bestens an. Als Abschluss des Turnjahres skizzierte Imgrid Bamberg die zuvor drei Jahre lang ausgefallene Abendwanderung. Mit Luzia Ofenloch und Karl Gansmann verabschiedete die Turnabteilung zwei langjährige Übungsleiter.

Eine positive Entwicklung mit konstant vielen Mitgliedern verzeichnet auch die von Verena Salomon und Nicole Bittmann geleitete Leichtathletikabteilung. Knapp 50 Kinder besuchen das Mittwochstraining im Sportpark, im Freitagstraining für Kleinkinder tummeln sich zwischen zwölf und 20 Sprösslinge. Mit Thorsten Weber stieß ein neuer Übungsleiter zum achtköpfigen Trainerteam hinzu. 64 Teilnehmer zählte die Abteilung bei den vereinsinternen Titelkämpfen. Viele der Mitwirkenden sammelten dabei erste Wettkampferfahrungen im Dreikampf. Mit 13 Aktiven beteiligte sich die Abteilung an den in Lampertheim ausgerichteten Kreismeisterschaften.

105 Absolventen erfüllten die Anforderungen des Sportabzeichens, unter ihnen 58 Kinder, worüber sich Regine Kraus zufrieden zeigte. Im Neuaufbau und rasanten Wachstum befindet sich die als VSG Ried startende Volleyballabteilung. Aufgrund des enormen Zulaufs mussten sogar interessierte Kinder und Jugendliche zunächst abgewiesen werden, da der Zusammenschluss mit dem TV Bürstadt bezüglich der Hallenkapazität und der zur Verfügung stehenden Trainer am Limit befand. Derzeit trainieren etwa 40 Mädchen in drei verschiedenen Gruppen getrennt nach Leistungsstand und Jahrgang unter der Regie von Arkadius Czogalla und Anja Englisch. 15 Aktive zählt zudem die Gruppe an Freizeitvolleyballern, die sich immer Donnerstagsabends in der Halle oder auf dem Beachvolleyballfeld trifft.

Mit Daniel Ofenloch und seinem Stellvertreter Joshua Brewer verfügt die Handballabteilung der HSG Ried seit dem Sommer letzten Jahres über eine neue Abteilungsspitze. Die Herrenmannschaft dümpelt in den Niederungen der Bezirksliga C. Tapfer schlagen sich derweil die von Michael Firnkes trainierten C-Jugendlich mit Platz vier in der Bezirksliga. Gastspieler stellt die HSG an Lampertheim sowie Lorsch/Einhausen in der Altersklasse der A- und B-Jugend ab. Aufgrund Spielermangels kamen hier keine eigenen Mannschaften zustande. Die vereinseigenen Minis werden auf kommende Spielfeste vorbereitet. Wie in der C-Jugend kann auch hier auf einen Spielerstamm von etwa 15 Akteuren vertraut werden.

Einstimmig votierte die Versammlung bei den durchzuführenden Teilneuwahlen des Vorstands. Claus Hilsheimer wurde als zweiter Vorsitzender ebenso bestätigt wie die Schriftführerin und für die Geschäftsstelle zuständige Jasmin Klimanietz. Die Finanzverwaltung und die Leitung der Volleyballabteilung liegt in den Händen von Jasmin Ruh. Als Abteilungsleiterinnen wurden Ingrid Bamberg (Turnen) sowie die Doppelspitze Verena Salomon/Nicole Bittmann (Leichtathletik) bestätigt. Um die Mitgliederverwaltung kümmert sich Christoph Wagner. Um Veranstaltungen und Inventar kümmern sich Richard Bamberg, Heike Fischer, Karola Stockmann, Inge Gärtner, Jürgen Mecke und Manfred Schober, der zudem noch im Sportabzeichenteam mitarbeitet. fh