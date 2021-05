Gemeinden im Aufbruch

Hüttenfeld/Neuschloß. Am 13. Juni finden in den evangelischen Kirchengemeinden Kirchenvorstandswahlen statt. Sowohl in Neuschloß als auch in Hüttenfeld werden sie als allgemeine Briefwahl durchgeführt. In beiden Gemeinden sind zusätzlich am Wahltag von 14 bis 18 Uhr im Gemeinderaum beziehungsweise im Nebenraum der Kirche Wahllokale eingerichtet. Ab 18 Uhr werden dort die Stimmen ausgezählt.

In Neuschloß stehen sechs Personen zur Wahl, vier davon können in den neuen Kirchenvorstand gewählt werden. Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen erhalten. In Hüttenfeld kandidieren sieben Frauen und Männer. Hier können auch sieben Personen gewählt werden. Die Wahlordnung verlangt, dass eine „echte“ Wahl stattfinden muss. Das bedeutet, die Wähler sollen eine Auswahlmöglichkeit haben. In Neuschloß werden die vier Kandidaten mit den meisten Stimmen gewählt. In Hüttenfeld kann demnach nur gewählt werden, wer eine Stimme mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen erhält. Die Briefwahlunterlage gehen allen Gemeindegliedern per Post zu.

Kandidaten Hüttenfeld: Heike Ehret (51), Lieselotta Ehret (29), Manuela Ehret (55), Pia Rendl (17), Dr. Sebastian Schulz (41), Ulrich Thomas (65), Birgit van Beek (53). Johannesgemeinde Neuschloß: Adele Erlenkämper (65), Gertrud Lauven (43), Marilyn Menger (43), Thomas Mietzker (47), Alexandra Olbrich (59), Ruth Rupp. ron

Es warten viele Aufgaben auf die neuen Kirchenvorsteher, die am 1. September ins Amt eingeführt werden und für sechs Jahre die Geschicke der Gemeinden lenken sollen. Die Umbaumaßnahmen des Hüttenfelder Gemeindezentrums werden als eine große Herausforderung betrachtet. Räumlichkeiten für die Gemeindegruppen und insbesondere auch für die Jugendarbeit müssen gefunden werden.

Auch in Neuschloß sind Projekte geplant. Außerdem muss jetzt schon darauf hingearbeitet werden, dass die Pfarrstelle Hüttenfeld/Neuschloss ab 2024 auf eine halbe Stelle reduziert wird. Hier müssen rechtzeitig die Weichen gestellt und die Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemeinden intensiviert werden. Das 100. Jubiläum der Gustav-Adolf-Kirche 2025 fällt ebenfalls in die Legislaturperiode des neuen Kirchenvorstandes.

Trotz der fortschreitenden Kirchenaustritte und der Tatsache, dass einige der bisherigen Kirchenvorsteher für eine weitere Periode nicht mehr gewonnen werden konnten, freut sich Pfarrer Thomas Höppner-Kopf, genügend Kandidaten gefunden zu haben, um ein handlungsfähiges Gremium auf die Beine zu stellen.

Höppner-Kopf hat unter den schwierigen Umständen der Pandemie mit vielen Menschen und Gruppen der Gemeinde gesprochen und neue Impulse setzen können. Es herrscht Aufbruchstimmung in den beiden evangelischen Gemeinden, die sich in der Kirchenvorstandswahl widerspiegeln soll. ron

