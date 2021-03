Hüttenfeld/Neuschloß. Die verschärften Corona-Maßnahmen lassen sowohl den Einführungsgottesdienst von Pfarrer Andreas Höppner-Kopf am Sonntag, 28. März, als auch den Ostergottesdienst am Sonntag, 4.April, in der Friedhofskapelle in Hüttenfeld nicht zu. Dies teilt die evangelische Kirchengemeinde mit. Auch die traditionelle Osternachtsfeier am 4. April in der Gustav-Adolf-Kirche muss nun schon zum zweiten Mal ausfallen. An Gründonnerstag, 1. April, und am Ostersonntag gibt es jeweils einen virtuellen Gottesdienst der Neuschlösser Johannesgemeinde im Internet zu sehen. Wer möchte, kann sich eine Kerze, ein Stück Brot, ein Glas Wein oder Saft und ein Gesangbuch bereitststellen. An Karfreitag, 2. April, präsentiert die Gemeindejugend einen Kreuzweg ebenfalls im Internet. Die Zugangsdaten zu diesen virtuellen Veranstaltungen sind unter www.evangelisch-huettenfeld.de beziehungsweise www.evangelisch-neuschloss.de zu finden.

Osterüberraschung für Familien

In den Tagen vor Ostern wird der Osterhase den evangelischen Familien in Hüttenfeld einen Besuch abstatten und eine kleine Überraschung vor die Tür stellen. Zudem finden Familien mit kleinen Kindern am Ostersonntag an der Pforte der Gustav-Adolf-Kirche und im Vorraum des Gemeinderaumes in Neuschloß am Ahornplatz ein kleines Osterpräsent vor. ron