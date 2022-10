Gelungener Denkanstoß

Hüttenfeld. „Aufeinander zugehen, anstatt draufzuhauen“ – das fordert der Protagonist Joscha im Theaterstück „Wir waren mal Freunde“ des Ensembles Radiks am Ende des Stücks in einer Auseinandersetzung mit seiner Schwester. Seine Botschaft: Mit fortwährendem Hass, Gewalt und Vorurteilen kann es keine zufriedene Zukunft geben. Das Stück wurde jüngst im Litauischen Gymnasium in Hüttenfeld aufgeführt.

Joscha wird zu unrecht verdächtigt, ein leerstehendes Haus angezündet zu haben, in dem Geflüchtete untergebracht werden sollen. Mitverantwortlich dafür ist jedoch seine Schwester Marion, die sich einer rechten Gruppe angeschlossen hat. Er fordert sie auf, sich zu stellen und zu ihrer Mittäterschaft zu stehen. Im Verlauf der Handlung schauen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Joscha zurück auf die Ereignisse.

In den rund 70 Minuten Spielzeit schlüpften Lena und Johannes vom Tourneetheater Radiks in alle Rollen – in die der arbeitslosen, alleinerziehenden Mutter, der Vertrauenslehrerin, der Projektgruppenpartnerin von Joscha, einer Kriminalkommissarin und Marion, Joschas Schwester. Die Geschichte deckt ein breites Spektrum ab: Fremdenfeindlichkeit, latenten Rassismus, Rechtsextremismus, populistische Argumentation und Vorurteile. Es geht aber auch um Ehre, Respekt, Vertrauen und Freundschaft. Die Botschaft von Joscha kommt beim Publikum an.

Im Anschluss an die Aufführung im Internatssaal griffen die Schüler der Klassen 8 und 9 und nach einer zweiten Aufführung die Schüler der Klassen 10, 11 und 12 sowie die beiden Darsteller die Themen des Stücks auf und tauschten ihre Gedanken und Erfahrungen dazu aus. Außerdem konnte jeder eigene Gedanken in ein mitgebrachtes „Gästebuch“ eintragen. Davon machten die Schüler reichlich Gebrauch. Im Unterricht können die Themen des Theaterstücks nun weiterbearbeitet werden. Beachtlich war die schauspielerische Leistung der beiden Darsteller, die ihre Botschaft von einem von Respekt, Toleranz und Achtsamkeit geprägten Miteinander anschaulich vermittelten und ihre Zuschauer mitnahmen. red