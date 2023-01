Gelungene Feier zwischen den Jahren

Hofheim. Die „Zwischen-den-Jahren-Feier“ der Hofheimer Christdemokraten stellt längst ein bewährtes Veranstaltungsformat dar. Fernab der vorweihnachtlichen Zeitknappheit nutzen die CDU-Mitglieder die Zeit „zwischen den Jahren“, um ein paar Stunden in gemütlicher Runde zusammen zu kommen, zu essen und Gespräche zu führen. Politische Statements durften dabei selbstverständlich nicht fehlen, wie die klare Positionierung des CDU-Fraktionschefs und Hofheimer Ortsvorstehers Alexander Scholl (wir berichteten). In seiner Begrüßung freute sich Hofheims CDU-Chef Bernhard Hossner über den guten Zuspruch im Canisiushaus. Den angenehmen Rahmen nutzte Hossner dazu, Marlies Hofmeister für ihre 45-jährige Mitgliedschaft in der CDU zu ehren.

In den Kreis der Gäste hatten sich auch der Bürstädter Landtagsabgeordnete Alexander Bauer, Stadtverordnetenvorsteher und Lampertheimer CDU-Vorsitzender Franz Korb sowie Thorsten Volkert, neu gewählter Fraktionsvorsitzende der Kreis-CDU eingereiht. Bauer verwies auf die gut funktionierende schwarz-grüne Koalition auf Landesebene und warb um Unterstützung im anstehenden Wahlkampf. fh