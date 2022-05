Um an die Kartendaten der Kunden an einem Geldautomaten im Vorraum eines Supermarktes in der Gaußstraße zu kommen, haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen eine sogenannte Skimming-Vorrichtung installiert, die einer der Kunden entdeckt hat. Er informierte den Marktleiter und dieser verständigte die Polizei. Die Beamten stellten die Vorrichtung sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren

...