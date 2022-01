Geld für Künstler

Lampertheim. Künstler und Kulturtreibende dieser Stadt aufgepasst: Am Sonntag, 9. Januar, läuft die Bewerbungsfrist für Gelder aus dem Kulturfonds der Stadt Lampertheim ab. In ihm stehen mehrere tausend Euro zur Verfügung, die als Einnahmen beim Stadtparkfestival im vergangenen Sommer erwirtschaftet sowie durch nicht vergebene Preisgelder beim Kulturpreis 2021 übriggeblieben sind.

Einzelpersonen, Künstlergruppen, Vereine sowie auch kommerzielle Anbieter können per E-Mail an kulturfonds@lampertheim.de einen formlosen Antrag stellen, in dem sie ihr geplantes Kunst- oder Kulturprojekt kurz vorstellen. Projekte können aus dem Fonds mit bis zu 500 Euro unterstützt werden. Wie Erster Stadtrat Marius Schmidt mitteilt, sind erste Anträge für innovative Ideen bereits eingegangen, weitere können noch bis Sonntag, 9. Januar, abgegeben werden. Die Unterstützung sei als eine Art Anschubfinanzierung zu verstehen für einen Neubeginn nach den Schwierigkeiten im Kulturbetrieb durch die Corona-Pandemie. swa