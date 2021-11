Geld bleibt auch vor Ort

Lampertheim. Mit der aktuellen Caritas-Kampagne unter dem Motto „Das Machen Wir Gemeinsam!“ findet in der Zeit vom 26. November bis 5. Dezember die diesjährige Caritas-Wintersammlung in den katholischen Pfarrgemeinden statt. Dabei werden Spendengelder gesammelt, die zu 100 Prozent ohne Abzug von Verwaltungsgebühren – Menschen in Not zu Gute kommen, wie es in der Ankündigung heißt.

Die Hälfte der Spenden werde demnach direkt vor Ort in den Lampertheimer Kirchengemeinden für sozial-caritative Aufgaben eingesetzt, um die ehrenamtliche Caritasarbeit aufrechtzuerhalten. Damit soll auch die finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen für Hilfesuchende – unabhängig von Nationalität, gesellschaftlichem Status oder Konfession – beibehalten werden können. Die Zuschüsse dienten der „raschen, unbürokratischen Hilfe“ für sozial schwächer gestellte Menschen in Notlagen.

Die andere Hälfte der Spendeneinnahmen fließt an den Caritasverband Darmstadt, unter anderem an die Beratungsstellen für Betroffene mit persönlichen, sozialen und finanziellen Problemen, damit die Beratung kostenlos bleiben kann. Auch weitere gemeinnützigen Projekten profitieren. red