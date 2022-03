Gelände wird ab April untersucht

Lampertheim. Die Firma terranets bw plant den Bau einer 250 Kilometer langen Gashochdruckleitung von Lampertheim über Viernheim, Heidelberg und Esslingen bis ins bayrische Bissingen. Mit dieser Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) soll eine Lücke im bestehenden Netz geschlossen werden, das den Gastransport von Niedersachsen bis an den Bodensee sicherstellen soll.

Terranets bw hat die Planung der SEL von der Open Grid Europe (OGE, früher E.ON Ruhrgas) übernommen und wird die im Planfeststellungsbeschluss grundstücksscharf festgelegte Trasse realisieren. Der Bau soll in den nächsten zehn Jahren in mehreren Abschnitten umgesetzt werden – abhängig von der konkreten Bedarfsentwicklung. Die Leitung werde „die erste Pipeline von terranets bw sein, die auf den Transport von Wasserstoff umgestellt“ werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung von terranets bw.

In Hessen wird der Bau der SEL, die zwischen Lampertheim und Viernheim weitgehend entlang der bestehenden Gasleitung im Wald verlaufen soll, in zwei Abschnitten umgesetzt: Bis Ende 2023 soll der Bau einer Gasdruckregel- und -Messanlage und ein rund 500 Meter langer Abschnitt in der Lampertheimer Heide beziehungsweise am Beginn der Lampertheimer Straße im Wald realisiert werden. Dafür beginnen im April die Vorbereitungen. Laut Pressemitteilung werden dann die Boden- und Baugrundverhältnisse detailliert untersucht. Daneben werden auch Kartierungen geschützter Tiere und Pflanzen vorgenommen. Alle Ergebnisse aus diesen Untersuchungen, die bis Oktober abgeschlossen sein sollen, sollen in die Trassen- und Umweltplanung eingearbeitet werden.

Ab Oktober 2022 werde dann, sofern alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen, das Baufeld für den Bau einer Gasdruckregel- und Messanlage und den rund 500 Meter langen Abschnitt nahe Lampertheim vorbereitet. Dazu gehört unter anderem der Einschlag von Gehölzen bis spätestens Februar 2023. Daneben finden nach Bedarf auch archäologische Voruntersuchungen statt. Anschließend soll der Bau der Gasdruckregel- und Messanlage und des Leitungsabschnitts ab Frühjahr 2023 beginnen. Die Inbetriebnahme soll Ende 2023 erfolgen. Der verbleibende, 8,5 km lange Leitungsabschnitt von Lampertheim nach Viernheim und der Bau einer zweiten Gasdruckregel- und Messanlage soll voraussichtlich bis 2026 umgesetzt werden.

„Unser Ziel ist es, die Eingriffe in die Natur und Landschaft sowie die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort während des Baus so gering wie möglich zu halten. Das gilt insbesondere mit Blick auf den hohen Freizeitwert des betroffenen Gebiets“, erklärt die zuständige Projektleiterin Sylke Wiegers. red/swa