Lampertheim. Am Sonntag, 12. Dezember, 3. Advent, findet in der bunt beleuchteten Domkirche die letzte Geistliche Abendmusik in diesem Jahr statt. Ab 17 Uhr tritt der Oboist Jean-Jaques Goumaz zusammen mit Heike Ittman an der Orgel auf. Der in der französischsprachigen Schweiz geborene Solo-Oboist reißt das Publikum des Mannheimer Nationaltheaters seit über 15 Jahren mit. Regelmäßig gastiert er beim Deutschen Symphonieorchester Berlin, bei den Münchner Philharmonikern und anderen großen Klangkörpern Deutschlands, als Kammer- und Orchestermusiker, als Dozent und als Solist. Adventliche Werke aus Barock, Klassik und Romantik kommen zu Gehör. Dazu werden wieder erlesene Texte, zusammengestellt und gelesen von Pfarrerin Sabine Sauerwein.

Für den Besuch der Geistlichen Abendmusik gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder aktuell getestet). Entsprechenden Nachweise werden kontrolliert. Zudem ist eine Anmeldung unter https://lukaslampertheim.church-events.de/ oder unter Telefon erforderlich.

Die Veranstaltung wird von cultur communal der Stadt Lampertheim unterstützt. red