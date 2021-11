Gegner sehen Lola vorn

Lampertheim. Die Trainer in der Frauenhandball-Bezirksliga A haben sich festgelegt: Der überwiegende Teil sieht die FSG Lola, die Spielgemeinschaft aus Tvgg Lorsch und TV Lampertheim, als haushohen Meisterschaftsfavoriten. Doch davon will deren Übungsleiter Dieter Petermann vor der Saisonpremiere am Samstag beim TV Büttelborn nichts wissen: „Natürlich wollen wir vorne mitmischen, aber ein Selbstläufer wird das sicherlich nicht. Wir lassen uns nicht in die Favoritenrolle drängen, sondern wollen von Spiel zu Spiel schauen und uns sukzessive weiterentwickeln.“

In Bestbesetzung

Der Lola-Coach hat am vergangenen Wochenende alle drei Spiele, die in der Liga stattgefunden haben, angeschaut und dabei auch die Büttelbornerinnen bei ihrem 16:9-Sieg in Erfelden beobachtet: „Das ist wahrlich keine schlechte Mannschaft. Aber so richtig einschätzen kann man das noch nicht. Dazu müssen erst drei, vier Spiele absolviert sein. Dann hat man ein deutlicheres Bild.“

Mit ihrer guten Vorbereitung und Siegen auch gegen höherklassige Mannschaften hat die FSG Lola aber schon ein Ausrufezeichen gesetzt und will jetzt auch gut aus den Startlöchern kommen. „Wichtig ist, dass wir die Anfangsnervosität, die ja ganz normal ist, wegpacken und unser Spiel durchziehen. Dann haben wir gegen Büttelborn sehr gute Chancen“, ist Petermann überzeugt, zumal er auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann. me