„Gegen die Angst stark machen“

Lampertheim. „Im Alter wird man einfach ängstlicher“, meint Werner Brall. Der 72-Jährige spricht nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern vor allem auch von vielen Berichten, die ihn als Mitglied des Seniorenbeirats erreichten. „Das liegt beispielsweise daran, dass das Gehör nicht mehr so gut ist und sich dadurch Situationen nicht mehr so gut einschätzen lassen“, erklärt Brall. „Oder weil einem bewusst ist, dass man in einer Bedrohungslage nicht mehr so schnell wegkäme.“

Christina Wegerle, Schutzfrau vor Ort, und Katja Stotz-Sen von der Ordnungsbehörde kennen solche Schilderungen und nehmen diese ernst. Dennoch wissen sie, dass Angst ein subjektives Empfinden ist. In Zusammenarbeit mit der Professur für Kriminologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen hat die Stadt Lampertheim im Frühjahr 2020 eine Bürgerbefragung gestartet und anschließend ausgewertet. Ein Zwischenbericht wurde Anfang des Jahres veröffentlicht (wir berichteten). 911 Lampertheimerinnen und Lampertheimer nahmen insgesamt daran teil.

Unsicher in der eigenen Wohnung

Beim Thema Sicherheitsgefühl gaben 36,9 Prozent der Befragten an, sich nachts in der eigenen Wohngegend unsicher oder eher unsicher fühlen, tagsüber waren es 4,7 Prozent. 2,1 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger erklärten, in den vergangenen zwölf Monate tatsächlich Opfer eines körperlichen Übergriffs geworden zu sein. „Ein sehr niedriger Wert – wie auch die Experten der Uni Gießen bestätigten“, erklärt Katja Stotz-Sen.

Dennoch wollen Polizei und Verwaltung auch das subjektive Sicherheitsempfinden weiter verbessern. Gerade an den „Angstorten“, die von Senioren immer wieder genannte werden. Das sind – laut Brall und der Vorsitzenden des Seniorenbeirats Ute Striebinger vor allem zwei:

Stadtpark: „Gerade im Park hat sich in den vergangenen Monaten aber auch schon viel getan“, lobt Ute Striebinger. Eine Verbesserung sollen zum Beispiel die inzwischen deutlich zurückgeschnittenen Grünpflanzen an zuvor uneinsichtigen Ecken und Wegkreuzungen bieten. Und das neue Beleuchtungssystem, das im Herbst installiert werden soll. Die Lampen sind dann mit Bewegungsmeldern versehen und können bei Bedarf von Stadt und Polizei hoch- oder runtergefahren werden. Auch das bunte Graffiti von Künstler Tobias Kilian am Toilettenhäuschen soll für ein größeres Sicherheitsgefühl sorgen.

Bahnhofsgelände: „Eine Aufwertung des Bahnhofsumfeldes soll vor allem im Rahmen des Stadtumbaus erfolgen“, nennt Katja Stotz-Sen eines der derzeitigen politischen Großthemen in der Stadt. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die „Anlagen am Bahnhof“ nicht der Kommune, sondern der Deutschen Bahn gehören, mit der die Verwaltung aber im Gespräch sei.

Auch im Bereich des Bahnhofs nennen die Senioren die mangelnde Beleuchtung als Problem. Ein weiteres: alkohol- oder drogenkonsumierende Gruppen, die – wie auch im Stadtpark – immer wieder als beunruhigend geschildert werden. Polizei und Ordnungsamt sehen in Lampertheim allerdings keine Brennpunkte, was Drogenkonsum und -handel angeht.

Trotzdem ist die Stadt auch hier aktiv geworden und hat in Lampertheim die Initiative „Heimwegtelefon“ ins Leben gerufen. Dafür hat sie sich dem gleichnamigen deutschlandweit aktiven Verein angeschlossen, der seinen Sitz in Berlin hat. Die Idee dafür hatte der Jugendbeirat der Spargelstadt.

Unter der Telefonnummer 030/12 07 41 82 können nun auch Lampertheimerinnen und Lampertheimer abends und nachts anrufen, um telefonisch bis nach Hause begleitet zu werden. Auf die Aktion machen Plakate und bunte Fahrräder aufmerksam, die in der Kernstadt etwa am Bahnhof, im Stadtpark, am Pfeiffertälchen oder auf dem Radweg zwischen Bahnhof und Fachmarktzentrum zu finden sind.

Präventionstag am 19. September

Die Vertreter des Seniorenbeirats begrüßen all diese Maßnahmen. Es geht ihnen jedoch auch darum, „ältere Menschen selbst gegen die Angst stark zu machen“, betont Werner Brall. Dazu könnten ein Training zur Selbstbehauptung oder entsprechende Vorträge beitragen, finden Brall und Striebinger.

Christina Wegerle und Katja Stotz-Sen überlegen, welche Angebote sie dahingehend unterbreiten können und wollen dafür Seniorentreffs in Lampertheim und in den Stadtteilen besuchen, sobald es die Corona-Lage zulässt. „Denn es ist wichtig als Ansprechpartner da zu sein“, betont die Schutzfrau vor Ort. Hören, wo in puncto Sicherheit der Schuh drückt, wollen Stotz-Sen und Wegerle auch beim Präventionstag, der für den 19. September, 14 bis 18 Uhr, im Stadtpark geplant ist. Neben Polizei, Verwaltung und der Präventionsstelle Prisma wollen auch Senioren- und Jugendbeirat teilnehmen.