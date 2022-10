Gegen den Trend gewachsen

Lampertheim. Noch immer liegt der Schatten der Corona-Pandemie über den Clubs der Region. Der Turnverein Lampertheim bildet da keine Ausnahme. Eigentlich hatten die Verantwortlichen gehofft, 2022 zu einem normalen Vereinsleben zurückkehren zu können, doch ganz so lief es nicht.

Wahlen und Ehrungen Vorsitzende: Sabine Gärtner Stellvertreter: Lutz Strubel Geschäftsführer: seit 2019 vakant; Amt wird vom Vorstand kommissarisch ausgeübt Abteilungsleiter: Basketball: Holger Schinz-Sauerwein; CGT: Ann-Katrin Hornischer und Bernhard Gärtner; Leichtathletik: Tobias Schlögel und Stefanie Zell; Tischtennis: Ottmar Bauer; Triathlon: Walter Seelinger; Turnen: Vanessa Ihrig und Jaqueline Fouquet; Volleyball: Oskar Veltman; Wandern: Andreas Pfaff Kassenprüfer: Kai Knorr, Philipp Menges, Julia Klotz, Philipp Klotz Neues Ehrenvorstandsmitglied: Rudolf Röhrig. Ehrungen: 75 Jahre: Leni Rasemann; 70 Jahre: Karl Hügle, Christel Keller, 65 Jahre: Gisela Jenner, Helma Rauch, 60 Jahre: Helmut Redig; 50 Jahre: Maria Redig, Fritz Götz, Walter Lisewitsch, Adolf Nalbach, Sabine Röhrenbeck, Sabine Gärtner, Ralf Markert, Bernhard Gärtner und Sylvia Heilmann; 40 Jahre: Emma Klingler, Holger Finkbeiner, Reingard Eschenauer und Holger Bohn; 25 Jahre: Julia Heilmann, Benjamin Eschenauer, Fritz Röhrenbeck, Boris Diehl und Inge Riede. jkl

Fand der Spargellauf am 9. Oktober 2021 noch erfolgreich statt, wurde er in diesem Jahr wieder Opfer der unsicheren Lage. Ein zu langer organisatorischer Vorlauf ließ die Ausrichter zurückschrecken. „Wir würden den Fokus gerne wieder auf Training und sportliche Wettkämpfe legen, aber leider ist das noch nicht möglich“, sagte TV-Vorsitzende Sabine Gärtner bei der Jahreshauptversammlung angesichts der Absage der Großveranstaltung, die eigentlich für den 8. Oktober geplant war.

Doch es waren beileibe nicht nur schlechte Nachrichten, die Gärtner mitzuteilen hatte. Über 1800 Mitglieder zählt der TV inzwischen wieder, gegen den allgemeinen Trend 132 mehr als im Vorjahr und sogar mehr als vor der Pandemie. Und obwohl der TV in den zurückliegenden Jahren erneut viel Geld in sein Gelände und vor allem in die vereinseigene Jahnhalle investiert hat und laufende Kredite tilgt, konnte Schatzmeister Michael Hornischer von einer stabilen finanziellen Situation berichten. 2021 erneuerte der TV die Schließanlage der Halle, rüstete die Flutlichtanlage auf LED um und schaffte ein neues, fahrbares Gerüst an.

Umbau noch ausgebremst

Für die kommenden Monate gibt es ebenfalls ambitionierte Pläne. Die ehemalige Gaststätte soll in einen Multifunktionsraum umgebaut und die Garagentheke samt der sich dahinter befindenden Küche auf den neuesten Stand gebracht werden. Doch obwohl die Planungsphase abgeschlossen ist, lässt die Umsetzung auf sich warten. Grund ist der allseits diskutierte Fachkräftemangel, Handwerker mit freien Terminen sind zurzeit kaum aufzutreiben. jkl