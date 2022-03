„Gefühle vor Energiesicherheit?“

„Wie NIMBY’s unsere Gesellschaft in Geiselhaft nehmen – auch in Lampertheim“ in Bezug auf die Berichte über die IG „Wir stehen unter Strom“:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was sind eigentlich NIMBY’s? NIMBY ist ein englischsprachiges Akronym, das für „Not in my backyard“ steht und eine Personengruppe meint, die sich dadurch auszeichnet, dass sie insbesondere größeren Landnutzungsprojekten entgegensteht und zwar nicht, weil sie gegen die eigentliche Sache ist, sondern nur deshalb, weil sie davon unmittelbar (vermeintlich) negativ betroffen ist.

Etwa seit Mitte des vergangenen Jahres sind auf dem deutschen Energiemarkt die Preise für Erdgas und Strom stetig gestiegen und mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine endgültig durch die Decke gegangen. Man muss sich keine Illusionen mehr machen, dass Russland ein verlässlicher Vertragspartner sei – auch wenn Russland vom Verkauf der Rohstoffe mindestens genauso abhängig ist, wie Deutschland zurzeit vom Import dieser Energieträger. Dies zeigt um so mehr, wie wichtig es ist, dass Deutschland es schaffen muss, diese Abhängigkeit möglichst zeitnah möglichst umfangreich zu reduzieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einer der vielversprechendsten Wege ist nun, die vorhandenen Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie möglichst effizient einzusetzen – und hier beginnt das Problem. Wir besitzen riesige Offshore-Windparks, deren Strom nicht in ausreichenden Mengen in den energiehungrigen deutschen Süden geleitet werden kann, weil NIMBYs aller Orten den Ausbau von Stromtrassen behindern.

Glücklicherweise existiert im Lampertheimer Bestand eine akzeptierte Nord-Süd-Stromtrasse, die nur modifiziert werden muss, um dieses Ziel zu erreichen. Klingt eigentlich trivial und hört sich vielversprechend an, gäbe es da nicht eine Bürgerbewegung, die mit allen Mittel versucht, dieses Vorhaben zu unterbinden oder möglichst lange zu verzögern.

Die Damen und Herren in ihren Einfamilienhäusern sollen doch bitte den Personen, die zur Miete wohnen und geradezu wöchentlich mit neuen Preiserhöhungen zu kämpfen haben, erklären, warum günstiger Strom- und Energiesicherheit weniger Wert sind, als das persönliche Befinden einiger zumeist gut situierter lauter Individuen, deren Behauptungen auf vielem basieren, nur nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sicherlich ist es nachvollziehbar, dass es auch ernsthafte Interessen für eine Verschwenkungslösung gibt, beispielsweise um das Baugebiet Gleisdreck nicht zu Zweidritteln zu verlieren. Aber esoterischem Unsinn überhaupt eine Plattform zu bieten und auch noch zu unterstützen, grenzt schon an Frechheit gegenüber dem stillen Teil der Bevölkerung, der in der Lage ist, wissenschaftliche Expertise von populistischem Geschwurbel zu unterscheiden.

Wie kann es sein, dass einer vokalen Minderheit so viel Bühne geboten wird, ohne dass diese bisher auch nur einen robusten Fakt gegen das Projekt geliefert hat, der wissenschaftlich belastbar ist und nicht auf Glauben basiert? Wie kann es sein, dass eine Lampertheimer SPD, die sich ökologisches Denken und Vorwärtsgewandtheit auf die Fahnen schreibt, diesen hanebüchenen Kampf unterstützt?

Wenn das so weitergeht, dann sitzen wir in 10 Jahren noch hier und hoffen, dass der nächste Erdgastanker auch pünktlich am Terminal ankommt, bevor bei uns die Lichter ausgehen.

Aber das dann wenigstens mit einem guten Gefühl.