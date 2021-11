Gefiederten Freunden bei Futtersuche helfen

Lampertheim. Die Natur hat sich in den vergangenen Wochen in bunte Herbsttöne gefärbt. Auch in der heimischen Vogelwelt hat sich einiges verändert. „Viele Insektenfresser, wie der Kuckuck, die Nachtigall, der Pirol, die Drossel und die Mönchsgrasmücke sind in ihre Winterquartiere nach Südeuropa oder Nordafrika gezogen, da sie bei uns keine Nahrung, zum Beispiel Schwebfliegen, Stechmücken oder Spinnen mehr finden“, erklärt Dieter Melchior.

Aber immer mehr Vögel blieben in den Wintermonaten in Deutschland. Wie etwa Amseln, Spatzen, Meisen, Rotkehlchen und Zaunkönige, um nur einige Standvögel zu nennen. „Mittlerweile überwintern auch manche Stare in der Heimat“, sagt der Naturschützer der Lampertheimer Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu). Die Zugvögel, wie auch die hier verbleibenden gefiederten Freunde benötigten Energie, die sie sich anfuttern. Zum Erhalt ihres Körpergewichts fressen sie Beeren, Früchte, Nüsse, Samen und Körner. „An den Sonnenblumenkernen bedienen sich gerne die Stieglitze und die Meisen und sogar die Spatzen kommen zum Naschen“, erläutert Melchior und fügt hinzu: „Die Körnerfresser picken die fettreichen Samen aus den Blütenständen der Sonnenblumen und können sich so gut auf den Winter vorbereiten, indem sie sich Körperfett zulegen.“

Jeder Gartenbesitzer könne dazu beitragen, dass die hier beheimateten Vögel ausreichend Nahrung finden, sagt Anke Diehlmann, Vorstandsmitglied der Lamperteimer Nabu-Gruppe. So sollten Sonnenblumen, die noch Samen besitzen, über den Winter stehen gelassen werden. „Außerdem ist der Herbst eine gute Zeit, um neue vogelfreundliche Sträucher und Hecken zu pflanzen. Das Vogelfutter wächst dann fast von allein“, betont Diehlmann.

Dieter Melchior zählt beliebte Vogelsnacks auf: „Dazu gehören Schwarzer Holunder, Feuerdorn, Eberesche, Wilder Wein, Schneebeere und Mehlbeere.“ Aber auch auf Balkonen ließen sich kleine Sträucher oder hochstämmige Pflanzen im Topf, wie die Essigrose mit ihren Hagebutten und der Liguster mit seinen dunklen Beeren anbauen und überwintern, sagt Diehlmann. Sie bekräftigt: „Wer in seinem Garten Obstbäume stehen hat, der kann auch einige ungeerntete Früchte für die Wintervögel hängen lassen.“ Obendrein dienten naturnahe Gärten mit heimischen Hecken und Sträuchern den Vögeln als Schutz, beispielsweise vor Regen und Wind sowie vor Räubern wie Katzen. Diehlmann empfiehlt auch frühblühende Hecken wie Weißdorn, da diese Insekten anlockten und somit wieder den Insekten fressenden Vögeln gute Überlebenschancen und Futter für die Aufzucht der Jungvögel böten.

