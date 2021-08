Gefeiert wird erst 2022 – dann aber richtig

Hüttenfeld. Für die Sportgemeinde Hüttenfeld ist 2021 ein Jubeljahr, doch Corona-bedingt hat der Vereinsvorstand bereits im Frühjahr beschlossen, die Jubiläumsfeierlichkeiten um ein Jahr nach hinten zu verschieben.

Mit großer Freude hatten die Mitglieder dem Jubiläum entgegengefiebert, hatten doch die Verantwortlichen schon lange im Voraus mit den Planungen für ein vielversprechendes Festwochenende begonnen. Während bereits 2020 Vorbereitungen in die Wege geleitet worden waren, begann bedingt durch die Corona-Pandemie bald das Bangen um das große Fest.

„Die Absage der Jubiläumsveranstaltung schmerzte uns alle sehr, aber sie war unumgänglich. Die Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste steht an erster Stelle“, erklärt Vereinsvorsitzender Bernd Ehret. Das Planungsrisiko für eine solche Veranstaltung war aus Sicht des Vorstandes in der aktuellen Situation nicht vertretbar. Man beriet auch über eine Online-Alternative der Veranstaltung, entschloss sich dann aber doch, bis zum kommenden Jahr auszuharren.

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genauso wie wir das Festwochenende für dieses Jahr geplant haben, werden wir es im nächsten Jahr umsetzen“, versichert Ehret. Geplant ist ein offizieller Festkommers am Freitagabend und ein großes Konzert am Abend danach. Der Festkommers, zu dem unter anderem Verbände, Politiker, Sponsoren und Vereinsvertreter geladen werden, wird am 1. Juni 2022 auf dem Gelände des Sportparks „Am Hegwald“ stattfinden. Neben Grußworten zum 75-jährigen Bestehen wird es einen Sektempfang geben. Etwas ausgelassener soll es am Samstag, 2. Juni 2022, auf dem Sportgelände zugehen. Bei der „SGH Summer Night“ wird die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) mit Tanz- und Partymusik für Stimmung sorgen.

Wann und wo die Tickets erworben werden können und unter welchen Auflagen die Veranstaltung stattfinden kann, wird der Verein rechtzeitig bekannt geben. Beide Termine sind als Open-Air-Veranstaltungen geplant. Sollte das Wetter nicht mitspielen, würde man auf das Hüttenfelder Bürgerhaus ausweichen. Zusätzlich zu den beiden Sonderveranstaltungen anlässlich des Jubiläums will die SGH außerdem ihr alljährliches Maifest in größerem Rahmen feiern.

Fundstücke gesucht

Neben diesen Vorbereitungen wird zurzeit fleißig an einer Festschrift gearbeitet. Um dafür noch ein paar historische Schätze zur Vereinsgeschichte zu sammeln, hat der Vereinsvorstand die Aktion „Fundstücke-Contest“ gestartet. „Egal ob alte Fotos, Festschriften, Zeitungsberichte oder Urkunden: Wer noch ein solches Fundstück daheim findet, kann das bei uns einreichen“, so Vorstandsmitglied Angela Zahn.

Unter allen Teilnehmern werden Tickets für die SGH Summer Night verlost. Da die Rückmeldungen bisher auf sich warten ließen, wolle man in den nächsten Monaten aber zusätzlich auf die älteren Hüttenfeldern zugehen, die neben vielen Erinnerungen sicher auch ein paar Relikte gesammelt haben. gün