Geduld und Flexibilität gefragt

Lampertheim. Vor Kurzem fand die Jahreshauptversammlung des Chorisma Frauenchors statt. Nach der virtuellen Veranstaltung im vergangenen Jahr konnte diesmal endlich wieder in den angestammten Räumlichkeiten mit entsprechendem Hygienekonzept und viel Abstand getagt werden. 23 Sängerinnen nahmen an der Hauptversammlung teil.

Die Vorsitzende Sieglinde Polanski führte durch die Tagesordnung. Sie bedankte sich bei allen für die Geduld und Flexibilität, die auch im vergangenen Jahr wieder pandemiebedingt nötig war. Es gab im letzten Jahr nur einen Auftritt im Gottesdienst in der St. Andreas Kirche. Die Chorproben wurden immer wieder den gesetzlichen Vorgaben angepasst, so dass Proben in Kleingruppen beziehungsweise viele Einzelstimmproben möglich waren. Am 8. März wurde im Rahmen des Weltfrauentags ein Interview mit Dr. Elke Voelker und Sieglinde Polanski über den Chor im Deutschlandfunk ausgestrahlt.

Nach Bescheinigung der ordnungsgemäßen Kassenführung durch die beiden Kassenprüferinnen, berichtete die Kassenwartin Monika Raab über die finanzielle Situation des Vereins.

In diesem Jahr standen turnusgemäß Neuwahlen aller Ämter an. Die Wahlen wurden in offener Abstimmung vorgenommen. Wie schon in den Vorjahren bleibt Sieglinde Polanski die Vorsitzende, Iris Kollmann-Seitz wurde als Stellvertreterin bestätigt. Monika Raab ist erneut Kassen-wartin, Isabell Zehnbauer bleibt Schriftführerin, Diana Masur weiterhin Erste Beisitzerin, und Ingrid Hill wurde als Zweite Beisitzerin wiedergewählt. Die Mitgliederzahl des Chores ist unverändert zum Vorjahr. In der Vorschau wurde bekannt gegeben, dass es dieses Jahr noch einen Auftritt im Rahmen der „Offenen Domkirche“ der Lukasgemeinde im Oktober sowie bei der Cäciliennacht in der St. Josef Kirche in Ludwigshafen im September geben wird. Mitte November wird ein Chorwochenende stattfinden. Das nächste Konzert ist für Mai 2023 geplant, sofern es möglich bleibt, dauerhaft in voller Besetzung zu üben. red