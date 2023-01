Gedenken an Alfred Delp

Lampertheim. Am 2. Februar 1945 wurde Pater Alfred Delp SJ in Berlin Plötzensee gehängt und damit das Urteil vom 11. Januar 1945 durch die Nationalsozialisten vollstreckt. Mit einer Gedenkveranstaltung und einem abschließenden Gottesdienst am Donnerstag, 2. Februar, möchte die katholische St.-Andreas-Gemeinde als Heimatgemeinde an den Jesuitenpater erinnern und lädt dazu ein. Beginn ist um 15 Uhr mit einer Feier zur Todesstunde in der Kirche mit Lesung aus den Kassibern und Musik. Um 16 Uhr ist stille Anbetung, bevor um 17 Uhr eine Betstunde der Jugend und der Firmlinge beginnt, mitgestaltet von den „Ephata Juniors“.

Um 18 Uhr ist vor dem Schwanen auf dem Europaplatz eine öffentliche Gedenkveranstaltung, gestaltet von der Stadt, der Alfred-Delp-Schule, dem Katholischen Kirchenmusikverein und der Kirchengemeinde. Im Anschluss daran findet ein Festgottesdienst in der Kirche St. Andreas statt mit einem Festprediger aus dem Jesuitenorden, musikalisch gestaltet vom Chor „Ephata“. red