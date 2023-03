Geblitzt am Kindergarten

Lampertheim/Viernheim. Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr auf der Ringstraße in Lampertheim, in Höhe eines Kindergartens sowie auf der Wormser Straße in Viernheim in Höhe einer Grundschule Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt auf beiden überwachten Streckenabschnitten 30 Stundenkilometer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von 61 gemessenen Fahrzeugen waren fünf Fahrzeuge zu schnell unterwegs, wie die Polizei mitgeteilt hat. Die betroffenen Fahrer erwarten nun neben Bußgeldern zum Teil auch Punkte in Flensburg. Einem Fahrzeugführer droht aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 Stundenkilometer neben einem Bußgeld von 260 Euro und zwei Punkten im Verkehrszentralregister auch noch ein einmonatiges Fahrverbot.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen fielen den Ordnungshütern aus Lampertheim während der Kontrolle auch noch drei Autofahrer ohne den angelegten Sicherheitsgurt und einen Wagenlenker, der während der Fahrt sein Handy am Steuer benutzte, auf. Auch sie erwartet nun ein Bußgeld. kur/pol