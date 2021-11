Gebet für den Frieden

Lampertheim. „Volkstrauertag, ein Tag der Mahnung zur Versöhnung, der Verständigung und für den Frieden“, so lautet die offizielle Bezeichnung eines Tages, an dem an die Opfer zweier Weltkriege, aber auch an Opfer in der heutigen Zeit erinnert wird. 1919 vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge initiiert, wird er seit 1922 offiziell begangen, wenn auch in wechselnden Formen. Im Lampertheimer Stadtpark ist das Ehrenmal für die Toten der Weltkriege der jährliche Treffpunkt. Dort gedachten am Sonntag die Bevölkerung sowie Bürgermeister Gottfried Störmer, Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb sowie zahlreiche Vertreter der Parteien und der Hinterbliebenenverbände. Auch Fahnenabordnungen von Vereinen sowie die musikalische Umrahmung, die der Katholische Kirchenmusikverein (KKMV) und der Männerchor des MGV 1840 übernahmen, gehörten wieder zu der Veranstaltung.

Mit dem Lied vom „Guten Kameraden“ eröffnete der KKMV unter der Leitung von Martina Biehl die Feierstunde, gefolgt von einem Beitrag des MGV 1840 unter der Leitung von Elisabeth Seidl. Pfarrerin Kaja Kaiser von der Lukasgemeinde erinnerte in ihrer Gedenkrede an die Opfer von Gewalt und Krieg, an die Opfer unter den Soldaten, Vertriebenen und Flüchtlingen. Aber sie schlug auch den Bogen zur jetzigen Zeit. Das Gedenken an die Toten der Bundeswehr in Afghanistan oder an die Opfer von Terrorismus und Extremismus seien ein Zeichen für eine nicht enden wollende Spirale von Gewalt. Dem gegenüber stellte Kaiser den Wunsch der Völker nach Frieden.

„Für Schwache eintreten“

Pfarrerin Kaja Kaiser hält die Ansprache zum Volkstrauertag. © Dieter Stojan

Das jüdische Begrüßungswort „Schalom“ nahm die Pfarrerin in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Es drückt den Wunsch nach Frieden unmittelbar aus und in einem weiteren Sinne meint es, dass es jedem gut an Körper, Seele und Geist gehen soll. „Schalom“ komme von Gott und zeige auch das persönliche Empfinden und den Einklang von Seele und Geist an, erläuterte Kaiser. Vielleicht kann ich etwas dazu beitragen, dass es auch meinem Gegenüber gut geht, sei die Intention des Grußes. So könne das Wort auch einen kleinen Beitrag zum Frieden untereinander leisten.

Mit einem Gebet beendete die Pfarrerin ihre Gedenkrede. „Alle die in der Politik und der Gesellschaft Verantwortung tragen, sollten den Mut aufbringen, für die Schwachen einzutreten, Minderheiten zu schützen und Friedensprozesse wieder in Gang zu bringen“, waren ihre eindringlichen Worte.

Mit einer Gedenkminute vor dem Mahnmal und einem weiteren Liedbeitrag des MGV 1840 endete die Lampertheimer Gedenkfeier. „Wohin soll ich mich wenden“ aus Schuberts Deutscher Messe sang der Männerchor zum Schluss und drückte damit auch die heutige Unsicherheit der Menschen in turbulenten Zeiten aus. sto