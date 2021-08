Gastprediger in der Friedenskirche

Hofheim. Im August werden in der evangelischen Friedenskirche in Hofheim an drei aufeinanderfolgenden Sonntagen drei Prediger zu Gast sein. „Während meines Urlaubs in den kommenden drei Wochen konnte ich drei besondere Persönlichkeiten gewinnen. Der Besuch der Gottesdienste lohnt sich“, freut sich Pfarrer Holger Mett über die Gäste. Am 15. August, 18 Uhr, wird der Abendgottesdienst vom stellvertretenden Dekan des Evangelischen Dekanats Bergstraße, Pfarrer Karl Hans Geil, gehalten. Am 22. August, 10 Uhr, wird der Leiter der Ehrenamtsakademie der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Pfarrer Steffen Bauer, den Gottesdienst gestalten. Dekan Arno Kreh ist am 29. August, 10 Uhr, in der Friedenskirche zu Gast. fh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1