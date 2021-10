GALA unterstützt Praxen im Ahrtal

Lampertheim. Die Flutkatastrophe vom 15. Juli hat einen immensen, nicht nur materiellen Schaden angerichtet. Auch zahlreiche Praxen in Rheinland-Pfalz sind betroffen. Um diese finanziell zu unterstützen, hat die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) die Spendenaktion „Kolleg:innen für Kolleg:innen“ ins Leben gerufen. Auch das Gesundheitsnetz der Ärzteschaft Lampertheim (GALA) ist dem Aufruf gefolgt und spendete 5000 Euro.

„Uns war es eine Herzensangelegenheit, den betroffenen Kolleginnen und Kollegen mit einer Spende ein wenig unter die Arme zu greifen“, betont der GALA-Vorsitzende Dr. Walter Seelinger bei seinem Besuch der KV RLP in Mainz. Der Verein lebe von den Mitgliedsbeiträgen. Diese werden unter anderem in Veranstaltungen wie das regelmäßig stattfindende Gesundheitsforum für Patienten investiert. „Aufgrund der Corona-Pandemie liegen diese Aktionen jedoch seit rund eineinhalb Jahren auf Eis. So entstand im Vorstand die Idee, das eingesparte Geld für unsere vom Hochwasser betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu spenden“, erläuterte Seelinger.

Auf der Website der KV RLP wurde er auf die Spendenaktion „Kolleg:innen für Kolleg:innen“ aufmerksam. Im Vorstand des Gesundheitsnetzes herrschte schnell Einigkeit darüber, die Unterstützung über die KV RLP laufen zu lassen.

„Für jemanden, der so eine Katastrophe nicht schon selbst erlebt hat, ist es unbegreiflich, wie von einem auf den anderen Tag alles weg sein kann“, sagte Seelinger. „Die Bilder aus den Medien vermitteln jedoch einen Eindruck von der Situation. Daher wollten wir schnell und unbürokratisch helfen.“

Der Vorsitzende des Vorstands der KV RLP, Dr. Peter Heinz, zeigte sich hocherfreut über die große Solidarität. „Viele Kolleginnen und Kollegen, Institutionen und Vereine sind unserem Spendenaufruf bereits gefolgt.“ Er dankte Seelinger herzlich für das Engagement von GALA: „Es ist nicht selbstverständlich, sich in diesem Maße für Kolleginnen und Kolleginnen einzusetzen – gerade auch vor dem Hintergrund, dass Sie nicht in Rheinland-Pfalz, sondern in Hessen beheimatet sind. Umso mehr freuen wir uns über Ihre Unterstützung.“

Heinz informierte, dass nach aktuellem Stand 35 Praxen ganz zerstört oder so stark beschädigt sind, dass sie komplett funktionsunfähig sind, allein 27 davon im Kreis Ahrweiler. Weitere 14 Praxen sind derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie den Betrieb bis auf Weiteres nur sehr eingeschränkt wieder aufnehmen konnten. red