Lampertheim. Die Sprecher der Lampertheimer Ärzteschaft bieten abermals an, sich aktiv an der Impfung der Bevölkerung zu beteiligen. Außerdem bitten sie darum, als Hausärzte mit dem gesamten Praxispersonal bei den Impfungen frühzeitiger berücksichtigt zu werden. Beide Forderungen haben sie in einem Schreiben unter anderem an den Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, an Kreisbeigeordnete Daniela Stolz sowie an die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen gerichtet. Auch CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Meister ist einer der Adressaten.

Bereits im Herbst hatte der Vorsitzende des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (GALA), Dr. Walter Seelinger, beklagt, dass die Impfstrategie von Land und Bund an den niedergelassenen Ärzten vorbei gehe. Zeit und Kosten ließen sich sparen, würde es den Ärzten gestattet, ihre eigenen Patienten zu impfen.

Im aktuellen Schreiben schlägt Seelinger mit seinem Kollegen Dr. Karl Wilhelm Klingler vor, Patienten, die zu Hause gepflegt und ärztlich betreut würden, durch die Hausärzte zu impfen. „Diese Impfungen könnten durch uns Hausärzte viel einfacher und effizienter durchgeführt werden, da wir diese Patienten sowieso regelmäßig besuchen“, schreiben die Mediziner. Ein solches Verfahren werde bereits in anderen Bundesländern – etwa in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern – praktiziert beziehungsweise sei geplant.

Zuweilen ergebe sich die Situation, schildert Seelinger, dass der Arzt einen pflegebedürftigen Patienten gerade zu Hause besucht habe und kurz darauf das mobile Impfteam eintreffe. Es folgten eine eingehende Untersuchung und ein ausführliches Gespräch – Zeit, die der Hausarzt einsparen könne, da er den Patienten bereits kenne. Neben den älteren Menschen zu Hause könnten die Ärzte grundsätzlich alle ihre Patienten mitimpfen, unterstreicht der Lampertheimer Mediziner. Der Impfstoff sei inzwischen transportabel und könne in den Praxen problemlos gespritzt werden.

Mit der Forderung nach einer vorgezogenen Impfung der niedergelassenen Ärzte wie des Praxispersonals beanspruchen die Lampertheimer Ärzte keine Sonderprivilegien. Sie verweisen aber auf das hohe Risiko ihrer Berufsgruppe, deren Angehörige sich täglich zumindest potenziell infizierten Menschen auszusetzen hätten. Immer wieder kämen Patienten zu Routineuntersuchungen in die Praxis, bestätigt Walter Seelinger auf Anfrage, die von keiner Infektion wüssten – wenige Tage später aber positiv getestet würden. Auch die Arzthelferinnen arbeiteten mittlerweile unter erhöhtem Risiko. Seit Beginn der Pandemie hätten sich in Lampertheimer Praxen zwei Ärzte und etwa zehn Helferinnen angesteckt.

„Keine andere Berufsgruppe steht so an vorderster Front der medizinischen Versorgung wie Hausärzte und deren Teams“, schreiben Seelinger und Klingler in ihrem Brief. In den Hausarztpraxen finde der Erstkontakt mit kranken Menschen statt. Ärzte seien deshalb mit höherer Priorität zu immunisieren, damit sie ihre Aufgabe – die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung – auch künftig erfüllen könnten.

Von der Bergsträßer Kreisverwaltung war gestern keine Stellungnahme zum Ärzteschreiben zu bekommen. Dagegen hält der Sprecher der KV Hessen, Karl Matthias Roth, das Anliegen der Lampertheimer Ärzteschaft für völlig berechtigt. Er habe Signale, dass auf Landes- und Bundesebene zumindest über punktuelle Verbesserungen der Impfstrategie nachgedacht werde.