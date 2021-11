G1-Kicker mit sechs Siegen

Lampertheim. Da Gastgeber Starkenburgia Heppenheim 2 nicht genügend Spieler zur Verfügung standen, kam die D1-Fußballjugend der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Lampertheim/Hüttenfeld kampflos zum zweiten Saisonsieg in der Kreisklasse. Die Partie wurde am „grünen Tisch“ mit 3:0-Toren für die JSG gewertet.

Für die E1 des TV Lampertheim (TVL) hagelte es beim 3:8 gegen die FSG Bensheim im zweiten Heimspiel die zweite Niederlage. 20 Minuten dominierten und kontrollierten die Gastgeber die Partie. Durch zwei Distanzschüsse ging Bensheim mit 2:0 in Führung. Eine schöne Kombination schloss Aiden Andel kurz vor dem Seitenwechsel mit dem 1:2-Anschlusstreffer ab.

Jonathan Haaf glich direkt nach Wideranpfiff per Strafstoß zum 2:2 aus. Der TVL verpasste in der Folgezeit die Chance auf das Führungstor. Die FSG war am Drücker und markierte vier Treffer binnen 15 Minuten zur 6:2-Vorentscheidung. Mehr als der Treffer zum 3:6-Endstand durch Luca Riegel war für die von Sascha Andel und Christoph Riegel gecoachten Gastgeber nicht mehr möglich.

Mit immensen Personalsorgen reiste die F1 des TV Lampertheim zum Spielfest beim JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim. Nur wenige Nachwuchskicker standen den Trainern Ibrahim Sercan, Aykut Kemerli und Ilayda Kemerli zur Verfügung. Die erste Garnitur gewann vier ihrer sieben Begegnungen, spielte zweimal Unentschieden und unterlag lediglich einmal. 26:7 betrug die imposante Trefferbilanz. Ähnlich erfolgreich agierte auch die zweite Vertretung, die es auf eine Torbilanz von 24:7 brachte. Die Trainer und Eltern waren sehr stolz auf die Leistung ihrer Jungs an diesem Tag.

Immerhin drei Teams schickten Laura Klingler, Demirci Bascoban und Andre Volk, die Trainer der G1, ins eigene Heimspielfest. Dabei wirkte die erste Vertretung wie immer gut eingestellt, zeigte schöne und erfolgreiche Kombinationen, die zu fünf Siegen in sechs Begegnungen führten. 17:6 Tore lautete die beachtliche Trefferbilanz. Die zweite und dritte Mannschaft hatten keinen guten Tag erwischt, zumindest die zweite Garnitur wies mit drei Siegen bei drei Niederlagen noch eine ausgeglichene Bilanz auf. Alle sechs Partien der dritten Vertretung gingen verloren.

Den Kader der drei Teams bildeten Emily Lennartz, Gabriele Cassone, Diamant Bytyqi, Ery Celik, Fynn Hildenbrand, Jakob Seelinger, Kaan Celik, Manuel Volk, Marc Meyer, Schneider Sebastian,Tino Gilbers, Neustadt Andre, Zehrt Dylan, Mert Bascoban, Rouven Buschbacher und Emillio Dempelwolf. fh