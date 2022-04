Fußball-Talente sammeln Praxis

Lampertheim. Beim ersten Fußball-Spielfest zur Rückrunde lud die F2 des TV Lampertheim (TVL) in den heimischen Sportpark ein. Die erste Mannschaft wurde von Timo Schröder betreut und hatte sechs Partien zu absolvieren.

Es lief noch nicht alles rund beim TVL, und die Youngster mussten sich erst wieder zurechtfinden. Aber sie gaben alles und waren froh, dass die Winterpause vorbei ist. Insgesamt konnte das Team nur zwei Spiele gewinnen, eine Begegnung ging unentschieden aus und drei Spiele wurden verloren. Die Trefferbilanz fiel mit 9:9 indessen ausgeglichen aus.

Die zweite Mannschaft des TVL betreute Maximilian Miller. Nach dem es einige Absagen gab, kamen Kicker zum Einsatz, die noch nicht über viel Spielpraxis verfügten. Aber auch diese Jungen und Mädchen gaben ihr bestes. Insgesamt bestritten sie auch sechs Spiele, von denen sie zwei gewinnen konnten. Dem standen ein Unentschieden und drei verlorene Partien gegenüber. Insgesamt erzielte die Mannschaft neun Tore und musste 15 Gegentreffer hinnehmen.

Trotz der 1:5-Niederlage beim Tabellenletzten der Kreisklasse, FC Fürh 2, waren die Trainer Martin Schneider und Stefan Schön zufrieden mit der Leistung der E2. Die Gäste versuchten, gegen die verstärkten Odenwälder dagegenzuhalten und erspielten sich auch die ein oder andere Torchance. Doch Fürth war spielerisch cleverer und erzielte bis zum Seitenwechsel einen 2:0-Vorsprung. Nach der Pause sorgte Sajjad Alshammari für kurze Hoffnung und erzielte das 2:1. Doch kurz darauf erzielte der Stürmer von Fürth das 3:1. Lampertheim warf jetzt alles nach vorne und wurde immer wieder ausgekontert. Fürth erzielte zwei weitere Treffer und gewann das Spiel mit 5:1.

Mit einer 0:7-Schlappe endete die Begegnung der C1 gegen den JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim (BiNoWa). Nach einem ausgeglichenen Auftakt ging BiNoWa in der zehnten Minute in Führung. Bis zur Pause hielt die JSG mit, musste dennoch einen 0:2-Rückstand akzeptieren. Die zweite Hälfte war geprägt von immer größeren Verunsicherungen bei der JSG durch die ein oder andere strittige Entscheidung und Provokationen der Gegner, so dass die JSG nicht mehr richtig ins Spiel fand. BiNoWa nutzte dies gnadenlos aus und erhöhte sehr effektiv bis auf 7:0. Trotz einem weiterhin chancenreichen Spiel für beide Seiten ließ BiNoWa der JSG keine Chance zurück ins Spiel zu kommen. fh