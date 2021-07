„Fußball ist ein Laufsport“

Lampertheim. „Die Spieler sollen zunächst Freude am Training und Spaß im Match haben. Anfangs ist nicht das Ergebnis ausschlaggebend, sondern der begeisterte Einsatz. Erst später geht es um den Erfolg“, sagt Axel Ernst, Jugendfußballtrainer. Es dürfe nicht passieren, dass Ehrgeiz und Teamgeist allein von Sieg oder Niederlage abhängen. Nur am Ergebnis orientierte Methoden sollten im Nachwuchsbereich keine Rolle spielen, findet Ernst. Zum einen leide das Klima innerhalb der Mannschaft darunter, zum anderen ginge schnell die Lust am Spielen verloren. Wichtig sei, dass die Chemie simmt.

Ernst trainiert 20 B-Jugend-Spieler im Alter von 15 und 16 Jahren. Beim Training auf dem Kunstrasenplatz des Turnvereins Lampertheim (TVL) tummeln sich noch zahlreiche weitere Fußballer verschiedener Spielklassen auf dem Gelände. Seit einem Jahr besteht die Jugendsportgemeinschaft (JSG) Lampertheim/ Hüttenfeld mit vier Teams. Drei Fußballvereine haben sich dafür zusammengetan: der TVL, der VfB und die SG Hüttenfeld.

Teams in allen Altersklassen

Fast alle Teams der JSG sind ausschließlich mit Jungen besetzt, nur in einer Mannschaft trainiert eine Spielerin. Axel Ernst ist zwar schon seit zehn Jahren Trainer, doch diese B-Jugend leitet er erst seit einem Jahr. Unterstützung erhält er von Co-Trainer Herbert Krämer. „Die Vorteile einer JSG sind, dass wir durch die Kooperation in allen Altersklassen eine Mannschaft stellen können. Wären wir diesen Schritt nicht gegangen, könnten wir als TVL keine B-Junioren-Mannschaft stellen. Das hätte zur Folge, dass Spieler zu anderen Vereinen wechseln“, sagt Ernst und ergänzt: „Wir wollen allen Altersklassen eine Perspektive bieten, damit diese später bei den Aktiven in der zweiten oder sogar ersten Mannschaft spielen können.“

Vor dem Training lassen die Teamchefs die Jugendkicker im Halbkreis Aufstellung nehmen, um das kürzlich verpatzte Testspiel Revue passieren zu lassen. Denn schließlich sollen die Spieler aus ihren Fehlern lernen. Auch wenn die Runden mit Wettbewerbscharakter erst wieder nach den Sommerferien beginnen, trainieren die Ballsportler schon jetzt eifrig.

Im Spiel das Trainierte umsetzen

Aufgrund seiner Beobachtungen während des Spiels kritisierte der Trainer das Passspiel seiner Mannschaft. Außerdem sollten die Jungs konzentrierter und gezielter ans Werk gehen. Nach vorne in Richtung des gegnerischen Tors sei nicht viel los gewesen. „Jeder Spieler muss sich darüber im Klaren sein, dass Fußball eine Laufsportart ist“, betont Axel Ernst. „Vor allem der Spielaufbau von der Verteidigung über das Mittelfeld bis hin zum Angriff müssen trainiert und dann an den Spieltagen auch umgesetzt werden, um erfolgreich vom Platz zu gehen.“ Da Fußball harte Arbeit ist, wird die B-Jugend die Sommerferien durchtrainieren.

Das Aufwärmen zu Beginn ist ein wichtiger Bestandteil. Laufen mit Sprints, die die Spritzig- und Wendigkeit der Spieler aufbauen sollen, Übungen zur Körperstabilität und leichtes Dehnen gehören dazu. Danach beginnen Ernst und Krämer mit dem fußballspezifischen Training – abwechslungsreich und ausgewogen. „Mit zunehmendem Alter entwickeln die Fußballer ein besseres Level für komplexere Zusammenhänge auf dem Platz“, erklärt Ernst. Wenn er spüre, dass ein Spieler Sorgen habe, führe er auch Einzelgespräche nach dem Training. Mancher Jugendliche träume davon, einmal in der Bundesliga zu spielen, und möchte darum in einen Profikader rücken. Diesen Athleten stehen die Trainer nicht im Wege. „Wenn es jedoch nicht funktioniert, freuen wir uns, wenn sie zurückkommen“, sagt Ernst.