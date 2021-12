Lampertheim. Eine Spielgemeinschaft zwischen zwei Fußballvereinen muss nicht zwangsläufig der Vorläufer für eine Vereinsneugründung sein. Dies zeichnet sich in diesen Tagen in Lampertheim ab, wo es wahrscheinlich nicht zu einem dauerhaften Zusammenschluss zwischen dem FC Olympia und dem VfB kommen wird, obwohl beide Clubs schon seit Sommer 2020 in einer Spielgemeinschaft zusammen in der B-Liga

...