„Funtastic 4“ mit Swing und Blues

Lampertheim. Endlich ist es wieder so weit: cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 2. September, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) nach erneuter Corona-Zwangspause zu einem weiteren Konzert mit der Band „Funtastic 4“ um den Lampertheimer Pianisten Frank Hurrle in den Schwanensaal ein.

Mal Swing, mal Bossa, mal Blues aber im Groove – „Funtastic 4“ spielen abwechslungsreiche Stücke aus dem Jazz. Die vier erfahrenen Musiker unterhalten das Publikum mit intelligenten Arrangements, leidenschaftlichen Soli, erfrischenden eigenen deutschen Texten und vor allem mit Spaß an der Musik.

Die professionellen Musiker stammen aus dem Rhein-Neckar-Delta und teilen ihre Passion für Livemusik. Ihre musikalischen Projekte mündeten in CD-Produktionen und führten sie unter anderem nach England, Frankreich, Österreich, in die Schweiz und die Niederlande. Es musizieren Jörg Dittmann, Hans Heer, Marcel Maurus und Bandleader Frank Hurrle. Als „Special Guest“ ist wieder der Gitarrist Christian Lassen zu hören.

Die Veranstaltung ist gleichzeitig der Startschuss für eine attraktive Konzertreihe im Herbst und Winter. So geht es am 18. September mit dem musikalischen Kabarett „What is Love?“ weiter, gefolgt von Bluegrassmusik „Butts on Buckets“ (7. Oktober), den „Schlagerhasen“ (21. Oktober), einem „Wise Guys Tribute“ (4. November) sowie Soul und Funk mit der Gruppe „Confusion“ (2. Dezember). Karten im Vorverkauf sind ausschließlich an der bekannten Vorverkaufsstelle Horle – Mode und mehr (Kaiserstraße 19, Lampertheim, 06206/22 39) erhältlich.

Pandemiebedingt sind geltende Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Für den Besuch der Veranstaltungen ist außerdem ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (PCR/max. 48 Std. oder Antigen/max. 24 Std. zurückliegend) zwingend erforderlich. Zudem sollte ein Ausweisdokument mitgeführt werden. Veranstalter ist cultur communal der Stadt Lampertheim und die Musiker-Initiative-Lampertheim. red