Funtastic 4 mit Swing und Blues

Lampertheim. Endlich wieder spielen vor Publikum: Cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim laden nach erneuter Coronapause am Donnerstag, 2. September, zu einem weiteren Konzert mit der Band Funtastic 4 um den Lampertheimer Pianisten Frank Hurrle in den Schwanensaal ein.

Mal Swing, mal Bossa, mal Blues – Funtastic 4 spielen abwechslungsreiche Stücke aus dem Jazz. Die vier erfahrenen Musiker unterhalten mit intelligenten Arrangements, leidenschaftlichen Soli, erfrischenden eigenen deutschen Texten und vor allem mit Spaß an der Musik, so die Veranstalter.

Sitzplatzkarten für die Veranstaltungen am 2. und 18. September sind ab Montag, 2. August, für jeweils 13 Euro nur an der Vorverkaufsstelle Horlé - Mode und mehr (Kaiserstraße 19) erhältlich, Telefon 06206/22 39.

Die Profi-Musiker stammen aus der Region Rhein-Neckar. Ihre musikalischen Projekte mündeten in CD-Produktionen und führten sie unter anderem nach England, Frankreich, Österreich, in die Schweiz und die Niederlande.

Gänsehaut-Potenzial

Auf der Bühne des Schwanensaals werden zu hören sein: Jörg Dittmann mit seiner mal crispy, mal zarten Soulstimme; Frank Hurrle, MIL Mitglied und Projektleiter des Abends, dessen kraftvolles E-Piano-Spiel und seine brillanten Jazzinterpretationen Gänsehaut-Potenzial haben; Hans Heer, der am Bass fundamentale Wärme liefert; Marcel Maurus am tellergroßen Schlagzeug, dessen kleines Instrument das Gravitationszentrum für den enormen Groove in der Band ist; und schließlich Special Guest Gitarrist Christian Lassen, der mit geschmackvollen, stilistischen Soli die Band bereichert. Beginn der Veranstaltung ist am 2. September, um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Außerdem macht Cultur communal auch auf das MIL-Extra-Konzert mit dem Titel „What is love? am Samstag, 18. September, 20 Uhr, im Schwanensaal aufmerksam – ein musikalisches Kabarett mit Songs und Fakten über die Liebe. Projektleiter ist dann Heiko Persson. red