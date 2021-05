Lampertheim. In der Reihe „thirty minutes for culture“ von cultur communal präsentiert die Band Confusion auf dem Youtube-Kanal ein Video mit dem Titel „Confusion-Straight to the heart“. Projektleiter ist Bassist Hans Heer. Das erste größere Konzert der Band fand 2013 im Alten Kino statt. In der Zwischenzeit wurde das Programm aus Fusion, Funk, Rock und Jazz erweitert. Für die Aufnahmen im Rahmen des Videoprojekts wurden sechs Songs ausgewählt, die einen Eindruck in das aktuelle Repertoire vermitteln. Das Video soll aber auch Lust machen auf den geplanten Live-Auftritt am 2. Dezember im Lampertheimer Schwanensaal. red

