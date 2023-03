Fundstücke versteigert

Lampertheim. Weil sich seit einiger Zeit die Fundstücke bei bei der Stadt stapeln, konnte nun eine Versteigerung Abhilfe schaffen. Schließlich war die gesetzliche Aufbewahrungszeit von einem halben Jahr längst überschritten; wegen der Pandemie fanden seit 2019 schlicht keine Versteigerungen statt. So hatten sich mittlerweile beispielsweise 70 Fahrräder angesammelt, die vorab am Haus am Römer aufgestellt waren. Etliche Interessenten waren am Samstag gekommen um ein günstiges Fahrrad zu ergattern.

Die Stadtpolizei übernahm die Versteigerung und regelte auch die sofortige Bezahlung. Fachdienstleiter Florian Müller übernahm das Kommando und rief das erste Kinderfahrrad zur Versteigerung auf. Grundlage des ersten Versteigerungsangebots von Müller war günstig. So wechselte das Kinderfahrrad für drei Euro den Besitzer. Weitere Räder vom Mountainbike bis zum Cityrad standen zum Kauf; die überwiegende Anzahl komplett ausgerüstet und in passablem Zustand.

20 Prozent blieben ohne Käufer

Einmal kam Spannung auf, als der Preis eines Rades sich bis auf 60 Euro hochschraubte. Der Grund war nicht ohne weiteres zu erkennen. Auch Ortsvorsteher von Hüttenfeld Karl-Heinz Berg (SPD) war gekommen um ein Rad zu ersteigern. „Wir suchen ein Rad zum Einkaufen, das man auch mal stehen lassen kann und das einen Einkaufskorb hat“, so seine Intention. Das gewünschte Rad hatte er schon im Auge und bei der Versteigerung konnte er sich auch erfolgreich durchsetzen. Etwa 20 Prozent der Räder fanden keinen Käufer und landen nun auf dem Schrottplatz.

Immerhin, die Stadt erleichtert mittlerweile das Auffinden verlorener Gegenstände. Online lässt sich beim Fundbüro eine Beschreibung des Suchgegenstands eingeben. sto