Lampertheim. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lampertheim, Sonja Niederhöfer, lädt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam mit den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Bergstraße von diesem Montag, 1. März, bis zum Mittwoch, 10. März, zu Veranstaltungen zum Equal Care Day (1. März), zum Internationalen Frauentag (8. März) und zum Equal Pay Day (10. März) ein. Mit den Aktionen soll ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, für gleichberechtigte Verteilung der Sorgearbeit, für Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, Behinderung oder sexueller Identität und für gleiche Bezahlung aller gesetzt werden.

AdUnit urban-intext1

Grund zum Feiern haben die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten in diesem Jahr. Denn der sogenannte Equal Pay Day, der anhand der Lohnlücke zwischen Frauen und Männern berechnet wird, ist vier Tage nach vorne gerückt – auf den 10. März 2021. Was bedeutet das? Die sogenannte Gender Pay Gap ist von 21 Prozent auf 19 Prozent gesunken. Dies ist ein Erfolg – allerdings belegt Deutschland im europäischen Vergleich jedoch nach wie vor eine der hinteren Spitzenpositionen.

Einer der Gründe dafür ist, dass bei der Verteilung von Haus- und Sorgearbeit immer noch nach alten Regeln gespielt wird. Das aufgrund der aktuellen Situation praktizierte Homeoffice kann eine Chance für berufstätige Frauen sein, Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Durch die Schulschließungen und das damit verbundene Homeschooling wird es jedoch auch zur Zerreißprobe für Eltern, vorwiegend für Mütter, wie Studien zeigen. Darauf macht auch der Equal Care Day aufmerksam.

Dies zeigt, dass es in vielen Bereichen weiter zu kämpfen gilt, um bessere Bedingungen für Frauen zu schaffen. So wird der Internationale Frauentag oder auch Frauenkampftag genannt am 8. März seit mehr als 100 Jahren begangen. Weltweit demonstrieren Frauen für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Frauen.

Die Angebote im Überblick

AdUnit urban-intext2

Am Montag, 1. März, findet um 11 Uhr der einstündige Online-Vortrag zum Thema: „Das bisschen Haushalt und die unsichtbare Arbeit, die ihn am Laufen hält“ statt. In ihrem Vortrag geht Referentin Susanne Maier den Fragen auf den Grund, wieso Care-Arbeit oft geringgeschätzt wird, warum sie öfter an Frauen hängen bleibt und was wir ändern können und müssen, um unsere Sorgearbeit fair zu verteilen. Die Zugangsdaten für die kostenfreie Teilnahme per Computer, Tablet oder Smartphone lauten: https://global.gotomeeting.com/join/847516149. Folgend die Rufnummer für eine Teilnahme per Telefon: Deutschland: +49 892 0194 301. Der Zugangscode lautet: 847-516-149.

Am Montag, 8. März, wird der Internationale Frauentag auch im Kreis Bergstraße begangen. Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten freuen sich über ein Grußwort von der Sprecherin der DGB-Gewerkschaftsfrauen im Kreis Bergstraße, Hilde Kille. Start der Veranstaltung ist um 19 Uhr, virtuell treffen sich Interessierte über den kostenfreien Zugang https://global.gotomeeting.com/join/458395333, telefonisch oder per Smartphone - Deutschland: +49 891 2140 2090, Zugangscode: 458-395-333.

AdUnit urban-intext3

Ab circa 19.30 Uhr wird eine interne Vorführung des Dokumentarfilms „Woman – 2000 Frauen, 50 Länder, 1 Stimme“ über einen Stream erfolgen. „Woman“ ist ein weltweites Projekt, das 2000 Frauen in 50 verschiedenen Ländern eine Stimme gibt. Die Laufzeit beträgt 105 Minuten.

AdUnit urban-intext4

Neben den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und dem DGB unterstützen das Familienbildungswerk und das Lernmobil Viernheim die Vorführung des Films mit einem Kontingent an Gutschein-Codes – solange der Vorrat reicht.

Interessierte können sich im Vorfeld bei der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Lampertheim, Sonja Niederhöfer, unter frauenbuero@lampertheim.de melden und erhalten mit etwas Glück einen freien Gutschein-Code.

Anlässlich des Equal Pay Day wird am Mittwoch, 10. März, von 18.30 bis circa 20 Uhr ein kostenfreier Online-Workshop für Frauen mit dem Titel „Die soziale Funktion von echten Beziehungen zu Menschen – wie können wir auch in dieser turbulenten Zeit Kontakte pflegen?“ angeboten.

Hier wird Referentin Anna Basse, systemische Business-Coach und Trainerin für Integration, Ausnahme- und Krisensituationen, aufzeigen, wie „Frau“ der Spirale der Einsamkeit entkommt. Denn gerade jetzt sind Frauen jeder Altersgruppe durch die Kontaktsperre mit sich und ihren Themen allein.

Dies ist eine Kooperation mit dem Büro für staatsbürgerliche Frauenarbeit in Wiesbaden. Die Anmeldung und Teilnahme erfolgt über den Link https://attendee.gotowebinar.com/register/4571193616674534670. red