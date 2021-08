In Oestrich-Winkel im Rheingau hat sich nun nachgewiesenermaßen das erste offizielle Wolfspaar in Hessen niedergelassen. Sogar Welpen wurden inzwischen gesichtet. Was als kleine Sensation gefeiert wird, war früher eine Selbstverständlichkeit. Auch im Lampertheimer Stadtwald konnte man bis ins 19. Jahrhundert hinein Wölfen begegnen.

Isegrim, wie er in der Fabel genannt wird, ist jedoch

...