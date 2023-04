Für hessische Meisterschaften qualifiziert

Lampertheim. Im März fanden in der Weststadthalle in Bensheim die Gau-Einzelmeisterschaften des Turngaus Bergstraße zur Qualifikation für die hessischen Meisterschaften statt. Ausrichter war der TSV Auerbach. Mit dabei waren Turnerinnen der SG Wald-Michelbach, des TV Fürth, der TSG Bürstadt, der DJK Bensheim, des TSV Auerbach und nicht zuletzt des TV Lampertheim. Diese freuten sich ganz besonders auf ihren ersten Wettkampf in diesem Jahr und reisten mit zahlreichen Teilnehmerinnen an.

Nach Übungen an den vier Geräten Stufenbarren, Schwebebalken, Sprung und Boden standen die Ergebnisse fest und man war gespannt, wie die Platzierungen ausfielen und vor allem, welche Turnerinnen sich für die hessischen Meisterschaften qualifizieren konnten.

In der Leistungslasse IV, Jahrgang 2012-2014 konnte Maylin Sweeney den 4. Platz sowie Anna Schmitt, Emma Ungefug und Leni Ziegert die Plätze sieben bis neun belegen.

In der LK III, Jahrgang 2010-2011 belegte Ella Bastert den hervorragenden 1. Platz und qualifizierte sich somit für die hessischen Meisterschaften. Nuri Colditz konnte hier den guten 3. Rang belegen. Als Einzelkämpferin trat Leonie Langner in der LK II, Jahrgang 2006-2007 an und holte 47.850 Punkte.

In der Pflichtstufe 5-6, Jahrgang 2010-2012, belegte Noemi de Maio einen großartigen 5. Platz, Kalotta Köcher den 7. Platz, Mareike Bohne den 9. Platz und Karina Gröbke den 11. Platz. In der P7-P9, Jahrgang 2006 und jünger, belegte Gina Ernst den 1.Platz und qualifizierte sich als zweite Turnerin des TVL für die hessischen Meisterschaften. Annina Geier komplettierte hier mit dem 2. Platz den Erfolg des TV Lampertheim in dieser Pflichtstufe.

Mittags begannen dann die Gau-Einzel Rahmenwettkämpfe für die Turnerinnen aus Lampertheim, Bensheim, des TV und der TSG Bürstadt, Auerbach und Gorxheim. Hier belegte Meera Hooff vom TV Lampertheim Rang 24 im Wahlwettkampf P3-P5, Jahrgang 2012 und jünger. In der Stufe P3-P6, Jahrgang 2011 und jünger, belegte Greta Reitz den hervorragenden 1. Platz und Dhurata Bytyqi den 8. Platz. Im Wahlwettkampf P2-P3, Jahrgang 2014 und jünger konnte es Melina Rieker ihrer Mannschaftskollegin gleichtun und ebenfalls den 1. Platz belegen. Hier erreichte Marta Krezel einen guten 3. Platz.

Ein Dank geht an alle Trainerinnen und Betreuerinnen sowie die stattliche Zahl an Kampfrichterinnen des TV Lampertheim. Nach dieser erfolgreichen Veranstaltung fiebert der Verein nun den Gau-Mannschaftsmeisterschaften entgegen, die der TV Lampertheim am 1. Juli in eigener Halle im Sportzentrum-Ost ausrichtet. red