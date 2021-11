Für Gottesdienste bald anmelden

Hofheim. Für alle Gottesdienste der katholischen Pfarrgruppe Hofheim/Bobstadt an Heiligabend und den folgenden Feiertagen wird um eine Voranmeldung gebeten.Wegen der Abstandsregeln ist die Zahl der Besucher begrenzt. Anmeldungen können erfolgen per Telefon unter 06241/803 06 für Hofheim, 06245/72 91 für Bobstadt oder per E-Mail an die jeweiligen Pfarrbüros vom 22. November bis 13. Dezember. Eventuell werden zusätzliche Gottesdienste geplant. Nach dem derzeitigen Stand findet an Heiligabend um 13.30 Uhr in der Balthasar-Neumann-Kirche eine Krippenfeier und um 15.30 Uhr die Christmette statt. Die Christmette in Bobstadt beginnt um 15.30 Uhr. Am Samstag, 25. Dezember, beginnt der Gottesdienst in Hofheim um 10.30 Uhr und am Sonntag, 26. Dezember, in Bobstadt um 10.45 Uhr. fh

