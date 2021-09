Für die Stars von morgen

Lampertheim. Es ist eine Win-win-Situation, waren sich die Verantwortlichen bei der Vertragsunterzeichnung einig. Marius Schmidt, Lampertheims Erster Stadtrat und Kulturdezernent, und Hubert Wandjo, Direktor der Popakademie Baden-Württemberg, unterschrieben jetzt eine Kooperationsvereinbarung zwischen cultur communal und der Popakademie. „Hierbei geht es um ein bisschen mehr als um ein Konzert, nämlich um den Beginn eines gemeinsamen Weges“, erklärte Schmidt.

Lampertheim sei die erste Kommune, die solch einen Vertrag mit der Popakademie schließt. Die Organisatoren planen jährlich vier Auftritte von Studierenden und Absolventen der Popakademie in der Spargelstadt. Die Konzerte finden unter dem Titel „Popakademie goes LA“ statt. Das erste gibt es am Donnerstag, 18. November, 20 Uhr, im Schwanensaal.

Die Mannheimer Popakademie habe schon zahlreiche erfolgreiche Künstler hervorgebracht. Daher hofft Schmidt, die Stars von morgen in Lampertheim auf die Bühne zu holen. So hätten die Absolventen eine Plattform, um sich zu präsentieren. Im Gegenzug könnten sie beispielsweise beim Coaching einer jungen Band aus Lampertheim helfen und neue Impulse in der Lampertheimer Kulturszene setzen.

Schlagzeuger stellt Kontakt her

Den Kontakt zur Hochschule hatte Hans-Jürgen Götz, Schlagzeuger der Musiker-Initiative Lampertheim (MIL), hergestellt. Er ist seit 50 Jahren mit Hubert Wandjo befreundet, der in Lampertheim geboren und im Stadtteil Hüttenfeld aufgewachsen ist. Nils Max, Projektleiter Musikverwertung und Bandpool bei der Popakademie, erklärte, dass den Studierenden während ihres Studiums musikalische Jobs vermittelt werden. Popmusik sei beliebt und nun freue er sich darauf, auch in Lampertheim junge Leute auf diesem Weg voranzubringen.

Für das erste Konzert der neuen Reihe im Schwanensaal konnten die Popakademie-Absolventinnen Henny Herz und Shelly Philipps gewonnen werden. Henny Herz gehöre zu den umtriebigsten Songwriterinnen der Münchner Musikszene. Ihr Debütalbum „Back Into Space“ habe viel zu bieten. Feinfühlige Arrangements, jazzig angehauchten Folk-Pop und eine Stimme wie direkt aus dem Orbit. Währenddessen ist die Leichtigkeit, mit welcher Shelly Philipps auf der Bühne auftritt, zum Teil das Ergebnis mehrerer Jahre der Erfahrung, zu welcher unter anderem Suport-Shows für Künstler wie Namika & Lary gehören. Sie hinterlasse einen bleibenden Eindruck, machten die Organisatoren neugierig. roi